नई दिल्ली : राज्य सभा में कानून मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju in Rajya Sabha) ने आज हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की सेवा और सैलरी से जुड़ा संशोधन विधेयक पेश किया. 2021 का यह संशोधन विधेयक में लोक सभा से पहले ही पारित हो चुका है.

राज्य सभा में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की सेवा और सैलरी से जुड़े विधेयक पर चर्चा

दोपहर दो बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद उपसभापति हरिवंश ने उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन एवं सेवा शर्त) संशोधन बिल, 2021 पर चर्चा शुरू कराई. बता दें कि कानून एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने 30 नवंबर, 2021 को लोकसभा में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन एवं सेवा शर्त) संशोधन बिल, 2021 को पेश किया था.

उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2021 (The High Court and Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Amendment Bill, 2021) उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों के वेतन अधिनियम में संशोधन करेगा.