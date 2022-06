रायपुर: राज्यसभा चुनाव के बीच हरियाणा में कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग (Rajya Sabha Election 2022) का डर सता रहा था. इसलिए हरियाणा कांग्रेस ने अपने विधायकों को रायपुर में शिफ्ट किया है. गुरुवार को कांग्रेस ने कुल 28 विधायकों को हरियाणा से लाकर रायपुर में रखा (Politics in Chhattisgarh on bringing Haryana MLA to Raipur) है. सभी विधायक एक रिसॉर्ट में रुके हुए हैं. इनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है. हरियाणा के कांग्रेस विधायकों के रायपुर पहुंचने के बाद से ही लगातार छत्तीसगढ़ की राजनीति (Haryana Congress MLA kept in Raipur) गरमाई हुई है.

सीएम बघेल ने बीजेपी पर लगाया खरीद फरोख्त का आरोप: हरियाणा राज्यसभा चुनाव ( Rajya Sabha elections in Haryana) में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर एमएलए की खरीद फरोख्त के आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि "जहां भाजपा की बहुमत नहीं होती है वहां भाजपा खरीद फरोख्त करना धन बल , छल बल के साथ चुनाव जीतने की कोशिश करने लगती है." वहीं दूसरी ओर पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी कांग्रेस और सीएम भूपेश बघेल पर पलटवार (Politics in Chhattisgarh on bringing Haryana MLA to Raipur) किया है. रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस विधायक खुद अपनी पार्टी में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि सीएम भूपेश बघेल इंतजाम अली बनकर रह गए हैं.

हरियाणा के कांग्रेस विधायकों ने रायपुर में डाला डेरा

हरियाणा विधायक रायपुर में ले रहे हैं प्रशिक्षण, सब कुछ है ठीक: हरियाणा से कांग्रेस विधायकों के रायपुर पहुंचने पर सीएम बघेल बोले रायपुर में उनका प्रशिक्षण चल रहा है, सब ठीक है. राज्यसभा चुनाव को लेकर हरियाणा और राजस्थान में बनी परिस्थितियों पर भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा का काम है, जहां बहुमत नहीं होना वहां खरीद फरोख्त करना. धन, छल, बल के साथ चुनाव जीतने की कोशिश करना. भाजपा यही करती रही है

"कांग्रेस के विधायक कांग्रेस में खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे": छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस के अंदर विश्वसनीयता खत्म होती जा रही है. हरियाणा के अपने ही लोगों से डर के लोग भाग रहे हैं. सवाल इस बात का है कि जो राजनीतिक दल जहां का है. वे वहां अपनी ही पार्टी से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो क्या होगा उस पार्टी का. कांग्रेस संगठन के बीच अविश्वास के कारण खराब स्थिति आई है कांग्रेस का आपस में ही विश्वास समाप्त हो गया है. एक दूसरे के प्रति अविश्वास इतना बढ़ गया है कि कांग्रेस संगठन में इतनी खराब स्थिति जो आई है वह अविश्वास के कारण ही है"





"इंतजाम अली बनकर रह गए हैं भूपेश बघेल": भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि "छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली में कांग्रेस के मालिकों के सामने छत्तीसगढ़ का मान सम्मान स्वाभिमान गिरवी रख आए हैं. अब इनका काम इनके मालिककान की जी हजूरी करना ही रह गया है. भूपेश बघेल इंतजाम अली बनकर रह गए हैं. हमारे मुख्यमंत्री कांग्रेस के दिल्ली दरबार को कुर्सी की कीमत चुका रहे हैं. छत्तीसगढ़ को कांग्रेस का एटीएम बनाया गया है. साथ ही राज्य को कांग्रेस ने राजनीतिक पर्यटन केंद्र भी बना दिया है"



निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर कार्तिकेय शर्मा के नामांकन से बिगड़ा समीकरण: बता दें कि दरअसल (Rajya Sabha Election 2022) पिछली बार हरियाणा में कांग्रेस के कुछ विधायकों ( Rajya Sabha elections in Haryana) ने क्रॉस वोटिंग की थी. इसलिए इस बार कांग्रेस पहले से अलर्ट मोड पर है. 90 विधायकों वाली हरियाणा विधानसभा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं. भाजपा ने कृष्णलाल पवार को उम्मीदवार बनाया है. वहीं कांग्रेस ने अजय माकन को टिकट दिया है. वहीं कार्तिकेय शर्मा ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन किया है. हरियाणा में राज्यसभा में जीत के लिए 31 वोटों की जरूरत है. कांग्रेस के पास 31 विधायक हैं. लेकिन कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर है. क्योंकि कार्तिकेय शर्मा पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के बेटे हैं. वहीं कार्तिकेय के ससुर कुलदीप शर्मा भी कांग्रेस के विधायक हैं. इसलिए कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है.