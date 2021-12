देहरादून: 16 दिसंबर को देहरादून परेड ग्राउंड में राहुल गांधी की रैली (Rahul Gandhi rally at Parade Ground) होने जा रही है. इसकी जानकारी कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव बल्लभ (Congress National Spokesperson Gaurabh Ballabh), प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल (Ganesh Godiyal) और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह (Leader of Opposition Pritam Singh) ने दी. उन्होंने कहा 16 दिसंबर एक ऐतिहासिक घटनाक्रम का दिन है. इंदिरा गांधी और जनरल सैम मानेकशॉ (Indira Gandhi and General Manekshaw) के नेतृत्व में पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए (Pakistan split into two) थे और बांग्लादेश का निर्माण (creation of bangladesh) हुआ था. इसी स्वर्ण जयंती पर कल राहुल गांधी उत्तराखंड दौरे (Rahul Gandhis Uttarakhand tour) पर आ रहे हैं.

उन्होंने कहा बांग्लादेश में जो ऐतिहासिक जीत हासिल हुई थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जो राजनीतिक इच्छाशक्ति का प्रदर्शन किया था, उसी कड़ी में कल राहुल गांधी पूर्व सैनिकों और रणबांकुरों का सम्मान करेंगे. इसके साथ ही वो प्रदेश में फैले भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई पर भी बात करेंगे.

देहरादून में चुनावी हुंकार भरेंगे राहुल गांधी

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि कल राहुल गांधी का देहरादून दौरा (Rahul Gandhi Dehradun tour) है. कांग्रेस बीते 2 महीने से प्रियदर्शिनी शौर्य सम्मान कार्यक्रम (Priyadarshini Shaurya Samman Program) के तहत पूर्व सैनिकों को सम्मानित कर रही थी. शौर्य सम्मान के तहत 100 से अधिक स्थानों पर कांग्रेस ने करीब 10,000 पूर्व सैनिकों और रणबांकुरों का सम्मान किया.

वहीं, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा 16 दिसंबर एक ऐतिहासिक घटनाक्रम का दिन है, जो पहले कभी नहीं हुआ और ना आगे होगा. उन्होंने कहा इंदिरा गांधी और जनरल मानेकशॉ के नेतृत्व में पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए थे और बांग्लादेश का निर्माण हुआ था. इसी स्वर्ण जयंती पर कल राहुल गांधी उत्तराखंड आ रहे हैं.

उन्होंने कहा राज्य बहुत ही छोटा है, लेकिन यह राज्य सैनिक प्रदेश के रूप में अपना अलग स्थान रखता है. इसलिए राहुल गांधी ने भी यहां की सरजमीं को चुना है. यहां के सैनिकों ने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया है. राहुल गांधी यहां आ रहे हैं और कल परेड ग्राउंड में वह एक विशाल जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं.

प्रीतम सिंह ने कहा कल परेड ग्राउंड में ऐतिहासिक जनसैलाब उमड़ेगा, क्योंकि आज प्रदेश का युवा कांग्रेसी और राहुल गांधी की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है. भाजपा ने यहां की जनता को गुमराह करके सत्ता हासिल की है और आज ऐसी परिस्थितियां उभर कर आईं है कि प्रदेश का किसान, नौजवान सब परेशान हैं.

उन्होंने कहा भाजपा शासनकाल में कुंभ कोविड टेस्टिंग घोटाला (Kumbh covid Testing Scam) में व्यापक भ्रष्टाचार हुआ, इसके साथ ही देवस्थानम बोर्ड निरस्त (Devasthanam board canceled) करके सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा. प्रीतम सिंह ने दावा किया कि राहुल गांधी की रैली में 50 हजार के आसपास लोग परेड ग्राउंड में जुटने जा रहे हैं.

कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव बल्लभ ने कहा कि 16 दिसंबर 1971 का यह वह दिन था, जब कांग्रेस के नेतृत्व में वीर सैनिकों और रणबांकुरों ने दुनिया का भूगोल बदला था. कल ही इस की 50 वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है. ऐसे में उन शहीदों को नमन करने और रणबांकुरों को सम्मानित करने के लिए कल राहुल गांधी देहरादून आ रहे हैं.