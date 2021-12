नई दिल्ली : कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Congress leader Rahul Gandhi) ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित धर्म संसद के दौरान महात्मा गांधी के खिलाफ की गई टिप्पणियों (remarks made against Mahatma Gandhi) की आलोचना की. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता को उद्धृत करते हुए (quoted the Father of the Nation) कहा कि उनके विचारों को कैद नहीं किया जा सकता.

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उद्धृत करते हुए ट्वीट किया कि आप मुझे बेड़ियों से जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, आप इस शरीर को खत्म भी कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते.

वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल की यह ट्वीट तब आई है, जब हिंदू धार्मिक नेताओं के एक वर्ग ने रविवार को रायपुर में एक धार्मिक समारोह के दौरान महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की प्रशंसा किए जाने की घटना के मद्देनजर टिप्पणी की.

पढ़ें : कालीचरण महाराज के खिलाफ मामला दर्ज, महात्मा गांधी पर की थी शर्मनाक टिप्पणी

Raipur Dharma Sansad में महात्मा गांधी पर विवादित टिप्पणी, मंच पर हुआ बवाल

बता दें कि रायपुर के रावणभाठा मैदान में दो दिवसीय धर्म संसद के अंतिम दिन हिंदू धार्मिक नेता कालीचरण महाराज ने अपने भाषण के दौरान महात्मा गांधी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी की थी. उन्होंने लोगों से कहा था कि उन्हें धर्म की रक्षा के लिए एक कट्टर हिंदू नेता को सरकार के मुखिया के तौर पर चुनना चाहिए.

इससे पहले, यति नरसिंहानंद गिरि ने गोडसे को सत्य और धर्म का प्रतीक बताते हुए उसकी प्रशंसा की थी.

