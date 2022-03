पटना: बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी (bihar former cm rabri devi) ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म (The Kashmir Files) को टैक्स फ्री (Rabri Devi Statement On The Kashmir Files Tax Free In Bihar) करने के बिहार सरकार के निर्णय की आलोचना की है. उन्होंने कहा कि इससे आम जनता को कोई फायदा नहीं होगा. सरकार देश के लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त में देकर वाहवाही लूट रही है. लेकिन देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है. उन्होंने कहा कि आज देश की जनता भूख से मर रही है बावजूद सरकार (Rabri Devi On Nitish Kumar) उनके रोजगार के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है.

राबड़ी देवी नहीं मनाएंगी होली: राबड़ी देवी (Rabri Devi will not celebrate Holi) ने कहा है कि इस बार हमलोग होली नहीं मनाएंगे. लालू प्रसाद यादव परिवार से दूर जेल में हैं. हालांकि राबड़ी देवी ने बिहार वासियों और देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी है. उन्होंने कहा कि पूरा बिहार मेरा परिवार है. सभी शांति और भाईचारा के साथ होली मनाएं. साथ ही सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार बिहार व देश की जनता को ठगने का काम कर रही है.

"पूरे बिहार के भाई बहनों को होली की शुभकामनाएं. सभी भाईचारा बनाकर रखें. हम होली नहीं मना रहे हैं. गुजरात के गोधरा कांड पर फिल्म बनना चाहिए और उसे टैक्स फ्री करना चाहिए. जनता भूख से मर रही है और फिल्म देखेगी क्या? 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल देने से पेट भरेगा. लोगों के पास रोजगार नहीं है. सब बेरोजगारों का उम्र खत्म हो गया."- राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार

बोलीं राबड़ी देवी- 'गोधरा कांड पर बने फिल्म': राबड़ी देवी ने कहा कि वह इस साल होली का त्यौहार नहीं मना रही हैं. बिहार की जनता को होली की बधाई देते हुए राबड़ी ने कहा कि इस साल उनके यहां होली नहीं होगी. लालू यादव के घर की होली बेहद मशहूर रहती है लेकिन माना जा रहा है कि लालू यादव के जेल में होने के कारण इस साल लालू-राबड़ी परिवार में होली का धमाल नहीं देखने को मिलेगा. साथ ही उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए द कश्मीर फाइल्स फिल्म की तर्ज पर गुजरात में हुए गोधरा कांड पर फिल्म बनाने की मांग की है.

कश्मीरी पंडितों की कहानी पर बनी है फिल्म: बता दें कि विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' कश्मीरी पंडितों की कहानी को दर्शाती है. जिन्हें आतंकवादियों की वजह से अपना घर छोड़कर पलायन होने को मजबूर होना पड़ा था. ये फिल्म कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्मों की इंतहा को सबके सामने लेकर आई है. फिल्म में इतने भावुक दृश्य हैं कि दर्शक इसे देखकर रो पड़ रहे हैं. फिल्म में अनुपम खेर के अभिनय को भी सभी की सरहाना मिल रही है. इस फिल्म में दिग्गज कलाकार अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती के अलावा पल्लवी जोशी, अमान इकबाल, दर्शन कुमार, चिन्मय मंडेलकर, भाशा सुम्बली, मृणाल कुलकर्णी और प्रकाश बेलावाड़ी जैसे कलाकारों ने अपना अभिनय किया है.