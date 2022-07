भोपाल। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी. अंतरात्मा की आवाज पर मध्यप्रदेश कांग्रेस के 19 विधायकों ने एनडीए की उम्मीदवार को वोट किया है. राष्ट्रपति पद की वोटिंग के बाद इसका खुलासा हुआ है. पता चला है कि द्रोपदी मुर्मू को मध्यप्रदेश से कुल 146 वोट मिले हैं, जबकि प्रदेश में बीजेपी के सिर्फ 127 विधायक ही हैं. विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को कांग्रेस की तरफ से सिर्फ 79 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के 96 विधायक हैं. इसके अलावा 2 निर्दलीय विधायक भी हैं और 5 वोट रिजेक्ट हो गए.

कांग्रेस को बीजेपी का बड़ा झटका

चुनाव के पहले कांग्रेस के दो विधायकों ने आरोप लगाया था कि बीजेपी की तरफ से उन्हें एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग करने के लिए 1 करोड़ रुपए ऑफर किए गए थे. बताया गया था कि बीजेपी कांग्रेस के करीब 18 आदिवासी विधायकों से क्रॉस वोटिंग कराने की कोशिश में जुटी है. हालांकि, इसके बाद कांग्रेस नेता सक्रिय हो गए थे और कमलनाथ ने कहा था कि कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट हैं और कोई भी बिकाऊ नहीं हैं. लेकिन, राष्ट्रपति पद के चुनाव में वोटिंग के बाद जो तस्वीर सामने आई है, उससे कांग्रेस में हड़कंप की स्थिति है.

आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू ने जीता राष्ट्रपति चुनाव, मोदी-नड्डा, शाह, राजनाथ ने मुलाकात कर दी बधाई

19 विधायकों ने की क्रॉस वोटिंग

एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में कांग्रेस विधायक सचिन बिरला पहले ही अपना समर्थन कर चुके थे. अगर सदस्य संख्या के हिसाब से देखें तो मध्यप्रदेश विधानसभा में बीजेपी के 127 विधायक हैं. इसके अलावा बसपा के 2, समाजवादी पार्टी के 1 और दो निर्दलीय और कांग्रेस के एक विधायक सचिन बिडला सहित वोटों की संख्या 133 तय थी. इस तरह विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को एमपी से 98 वोट मिलना चाहिए थे, लेकिन सिन्हा को कुल 79 वोट मिले जबकि द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में 146 वोट पड़े. इस तरह 19 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है. उधर, 5 वोट रिजेक्ट हुए हैं. हालांकि, यह पता नहीं चला कि जो वोट रिजेक्ट हुए उनमें बीजेपी के विधायक हैं या क्रांगेस के.

