चंडीगढ़ : पंजाब के बठिंडा पहुंचे पीएम मोदी (PM Modi in Bhatinda) ने एयरपोर्ट अधिकारियों से कहा, अपने सीएम को थैंक्स कहना (pm modi apne cm ko thanks kehna) कि मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया (modi at bathinda airport zinda laut paaya).

एयरपोर्ट पहुंचे पीएम मोदी ने कहा- अपने सीएम को थैंक्यू कहना

पीएम मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर में कार्यक्रम रद्द (pm modi ferozpur program cancelled) होने के बाद समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक यह तंज भरी टिप्पणी (pm modi sarcastic remark) की है.

यह भी पढ़ें- पंजाब में पीएम का कार्यक्रम रद्द (PM punjab program cancelled) रास्ते में आए प्रदर्शनकारी, फिरोजपुर रैली रद्द

फिरोजपुर में पीएम की रैली रद्द होने के बाद गृह मंत्रालय ने कहा कि पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एक बड़ी चूक (Security Breach PM Modi) का मामला सामने आया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार बठिंडा से हुसैनीवाला राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाने के दौरान प्रधानमंत्री का काफिला एक फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक जाम में फंसा रहा.

यह भी पढ़ें- पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक, 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर जाम में फंसा रहा काफिला : MHA

इससे पहले पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक और विरोध-प्रदर्शनों के कारण उनके फिरोजपुर नहीं पहुंच पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जे पी नड्डा ने बुधवार को पंजाब की कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया.

यह भी पढ़ें- पंजाब में लोगों को PM मोदी की रैली में शामिल होने से रोका गया : नड्डा

नड्डा ने कहा कि 'यह दुख की बात है कि पंजाब के लिए हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं को शुरू करने के लिए पीएम का दौरा बाधित हो गया... राज्य पुलिस को लोगों को रैली में शामिल होने से रोकने के निर्देश दिए गए...मुख्यमंत्री चन्नी (Chief Minister Channi) ने फोन पर बात करने या इसे हल करने से इनकार कर दिया.