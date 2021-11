श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कांफ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला (Former Chief Minister of Jammu and Kashmir) ने शनिवार को अमीर माग्रे (Amir Magray) के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए रामबन जिले के गूल के फैमरोटे गांव का दौरा किया.

उन्होंने मृतक के शव को शोक संतप्त परिवार को सौंपने की मांग करते हुए सरकार से हैदरपोरा मुठभेड़, जिसे हत्याकांड भी कहा जा रहा है, की जांच में तेजी लाने की भी मांग की.

जम्मू-कश्मीर सरकार ने हैदरपोरा मुठभेड़ में मजिस्ट्रियल जांच का आदेश दिया है, जिसमें पुलिस ने कहा कि एक पाकिस्तानी आतंकवादी और उसके साथी आमिर माग्रे सहित चार लोग मारे गए.

मुठभेड़ के दौरान मारे गए अल्ताफ अहमद, मुदस्सिर गुल और आमिर माग्रे के परिवारों ने जोर देकर कहा है कि उनके बच्चों की आतंकवाद में कोई संलिप्तता नहीं है और उन्होंने इसके साथ ही मांग की है कि मारे गए लोगों के शव उन्हें वापस किए जाएं.

अल्ताफ अहमद और मुदस्सिर गुल के शव बाद में निकाले गए और उनके रिश्तेदारों को सौंप दिए गए हैं.