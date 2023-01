नई दिल्ली: दुनिया भर में लगातार कोरोना से मौतें हो रही है. हर जगह से नए-नए वेरिएंट मिल रहें है. अब एक नया वेरिएंट क्रैकेन (New variant of Corona kraken) सामने आया है. दरअसल साउथ अफ्रीका में कोरोना के नए वेरिएंट क्रैकेन मिलने की पुष्टि की (kraken XBB15 Found In South Africa ) गई है. कोरोना के इस नए स्ट्रेन को ओमिक्रॉन का XBB.1.5 सब वेरिएंट बताया जा रहा (Omicron sub variant kraken) है. यह अमेरिका में पहले ही तबाही मचा चुका है. CDC के आकड़ाे में अमेरिका के 41 प्रतिशत केसेस में क्रैकेन वेरिएंट को जिम्मेदार माना गया है. New Corona Variant kraken . kraken New Corona Variant .

सबसे ज्यादा फैलने वाला वेरिएंट है क्रैकेन

कोरोना के इस नए वेरिएंट को काफी खतरनाक माना गया (New variant of Corona kraken) है. यह अब तक का सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है. इसकी मौजूदगी भारत समेत कई देशों में है. यह अमेरिका समेत जापान में कहर बरपा चुका है. अब साउथ अफ्रीका में भी XBB.1.5 स्ट्रेन शामिल हो चुका है. इस नए वेरिएंट क्रैकेन के लक्षण कोरोना के अन्य वेरिएंट जैसे ही समान है. ऐसे में इसकी पहचान करना काफी मुश्किल है. New Corona Variant kraken Found In South Africa .

29 देशों में पहुंचा क्रैकेन

जानकारी के मुताबिक साउथ अफ्रीका में कोरोना के नए वेरिएंट क्रैकेन का अभी तक एक ही मरीज मिला (patient of variant Kraken found in South Africa) है.आपको बता दें कोरोना का ये XBB.1.5 स्ट्रेन पहले ही अमेरिका में तबाही मचा चुका है.अमेरिका में इस XBB.1.5 वेरिएंट से अचानक मरीजों की संख्या दोगुनी होने लगी थी. WHO के मुताबिक यह क्रैकेन वेरिएंट 29 देशों में अपना पांव पसार चुका (Kraken variant spreadin 29 countries) है. New Corona Variant kraken XBB1.5

