पटना : मंगोलिया से बोधगया आए 23 सदस्यों के शिष्टमंडल में से एक व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव (Mongolia Representative Corona Positive In Gaya) आई है. इसकी आरटीपीसीआर ( RT-PCR) रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही दिल्ली से लेकर गया तक हड़कंप मच गया. मरीज को 10 दिन के लिए क्वारैंटाइन किया गया है.

गया जिलाधिकारी अभिषेक सिंह (DM Abhishek Singh On Mongolia Guest) के मुताबिक, कोराना पॉजिटिव शख्स को मगध मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है.

बता दें कि मंगोलिया संसद के अध्यक्ष सहित 23 सदस्यों का शिष्टमंडल 2 दिसंबर को बिहार के गया जिले में भगवान बुद्ध की पावन ज्ञान भूमि बोधगया पहुंचा था. इस शिष्टमंडल का मंगोलिया संसद के अध्यक्ष जंदनशतर (Mongolian Parliament Speaker Jandanshatar) नेतृत्व कर रहे हैं. इस दल की स्वागत की तमाम प्रशासनिक तैयारी भी हो चुकी थी. लेकिन शिष्टमंडल के एक व्यक्ति की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है.

इस संबंध में जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने बताया कि डेलिगेट्स में शामिल अन्य सदस्य वापस शुक्रवार की देर शाम विशेष विमान से दिल्ली लौट गए थे. हालांकि उक्त सदस्य की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद चिकित्सकों की देखरेख में उसका इलाज चल रहा है.

मंगोलिय से 23 प्रतिनिधियों का दल दिल्ली से होते हुए गया एयरपोर्ट पहुंचा था. दिल्ली में भी दल के लोग कई लोगों के संपर्क में आए थे. गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एंटीजन और RT-PCR जांच की गई. मगर क्वॉरंटीन नहीं किया गया. जबकि, भारत सरकार का निर्देश है कि हर विदेशी नागरिक को क्वॉरंटीन किया जाएगा. उसके बाद जब इन विदेशियों की रिपोर्ट आई तो, एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है.

विगत गुरुवार को मंगोलिया से आए 23 सदस्यी शिष्टमंडल के लोग बोधगया पहुंचे थे. जिसके बाद 2 दिनों तक उन लोगों ने महाबोधि मंदिर, मंगोलिया मठ सहित अन्य कई बौद्ध स्थलों का भ्रमण किया. इस दौरान उक्त सभी डेलिगेट्स का गया एयरपोर्ट पर कोरोना को लेकर आरटीपीसीआर टेस्ट किया गया. जिसमें से एक सदस्य की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. जिसे इलाज के लिए शहर के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हालांकि चिकित्सक उसकी ओमीक्रॉन जांच की भी बात कर रहे हैं. लेकिन, उक्त जांच अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल में होने की व्यवस्था नहीं है.

कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन (Corona new variant Omicron) के बारे में दुनिया भर के विशेषज्ञ आशंकित हैं. ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर (Third Wave of Corona) की आशंका को देखते हुए हर राज्य में खास सतर्कता बरती जा रही है. ऐसे में मंगोलिया से बोधगया आए 23 सदस्यों के शिष्टमंडल में से एक का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आना लोगों को डरा रहा है.