नई दिल्ली : तापमान में लगातार गिरावट के कारण दिल्ली-एनसीआर सहित पूरा उत्तर भारत भीषण सर्दी की गिरफ्त में है. वहीं, देश के उत्तर में बर्फबारी भी शुरू हो गई है.

राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार की सुबह हल्का कोहरा छाया रहा और न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री अधिक 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग ने दिन में आसमान में बादल छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कहा कि शहर में पिछले 24 घंटों में मंगलवार सुबह 8.30 बजे से बुधवार सुबह 8.30 बजे के बीच चार मिलीमीटर बारिश हुई.

मौसम विभाग के अधिकारियों ने कहा, बुधवार को हल्के से मध्यम कोहरे के साथ आमतौर पर बादल छाए रहेंगे.

आईएमडी ने कहा कि सुबह साढ़े आठ बजे हवा में नमी का स्तर 97 प्रतिशत था.

अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. मंगलवार को अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस था जो सामान्य से तीन डिग्री कम था.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, शहर की वायु गुणवत्ता में बुधवार को सुधार देखा गया और यह 'खराब' श्रेणी में दर्ज की गई. सुबह आठ बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 288 दर्ज किया गया.

मंगलवार को वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में थी जब दिल्ली का 24 घंटे का औसत एक्यूआई शाम चार बजे 305 दर्ज किया गया था.

दिल्ली के पड़ोसी शहरों - फरीदाबाद में एक्यूआई 284, गाजियाबाद में 286, गुरुग्राम में 264 दर्ज किया गया जो 'खराब' की श्रेणी में आता है.

शून्य से 50 के बीच का एक्यूआई 'अच्छा', 51 से 100 के बीच 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच 'मध्यम', 201 से 300 के बीच 'खराब', 301 से 400 के बीच 'बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच 'गंभीर' माना जाता है.

यहां हुई बर्फबारी

वहीं, हिमाचल में अगले चार दिन तक मौसम साफ रहने (himachal weather forecast) का अनुमान है. 26 दिसंबर को हिमाचल में ताजा बर्फबारी (snowfall in himachal) के बाद से शीतलहर (Cold wave in hp) का प्रकोप जारी है. हालांकि, बीते तीन दिन से सूबे में धूप खिली है, लेकिन ठंड से ठिठुरन बढ़ी है. मौसम विभाग के मुताबिक जनजातीय जिला किन्नौर (snowfall in kinnaur) और लाहौल स्पीति में बारिश और बर्फबारी (fresh snowfall in himachal) हो सकती है.

उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का अंदेशा

उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी के हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी हो रही है. उत्तराखंड में इन दिनों जबरदस्त ठंड पड़ रही है. ठंड की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. ठंड बढ़ने के साथ ही पर्वतीय इलाकों में तापमान में खासी गिरावट दर्ज की जा रही है. मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून (Meteorological Center Dehradun) के पूर्वानुमान के मुताबिक आज कुमाऊं मंडल के पर्वतीय क्षेत्रों के कुछ स्थानों और उनसे लगे हुए गढ़वाल मंडल के जनपदों में कहीं-कहीं हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है. इसके अलावा शेष जनपदों में मौसम शुष्क रहेगा. 2500 मीटर व उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों में बर्फबारी होने की संभावना है.

मौसम विभाग के अनुसार आज देहरादून में आसमान साफ रहेगा, सुबह के समय आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे. वहीं, अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहेगा. वहीं आज मसूरी में अधिकतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान -4 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहेगा.