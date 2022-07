नर्मदापुरम। नगरपालिका में तैनात सब इंजीनयिर (उपयंत्री) चेतन भूमरकर ने बीमारी से परेशान होकर अपनी जान दे दी. वह शहर के मीनाक्षी चौक स्थित गिन्नी कंपाउंड में रहते थे. उपयंत्री द्वारा दरवाजा नहीं खोलने के कारण मकान मालिक ने कोतवाली थाने में सूचना दी. इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच कर दरवाजा खुलवाया. जहां उप यंत्री का शव मिला. उनकी मौत दम घुटने के कारण हुई थी. मौके से पुलिस को सुसाइड नोट भी मिला है.

सुसाइड नोट में बताई परेशानी : सुसाइड नोट में उपयंत्री द्वारा बीमार एवं मानसिक रूप से परेशान होने की बात कही गई है. साथ ही घर वालों को इस संबंध में सूचना देने की बात कही गई है. इसका कोई जिम्मेदार नहीं होने की बात भी सुसाइड नोट में है. पूरे मामले में नर्मदापुरम सिटी कोतवाली टीआई संतोष सिंह चौहान (Narmadapuram City Kotwali TI Santosh Singh Chauhan) ने बताया गिन्नी कंपाउंड से दिवोलिया के मकान में किरायेदार द्वारा दरवाजा नहीं खोलने की सूचना दी गई थी. पुलिस ने मौके पर कारवाई करते हुए दरवाजा खोला तो मृतक सब इंजीनियर की दम घुटने से मौत पाई गई.

दम घुटने से मौत : पुलिस (Narmadapuram City Kotwali) ने बताया कि मृतक (Sub Engineer Chetan Bhumarkar Bharkar suicide) उपयंत्री था, जिसने मैकेनिकल तरीके से आत्महत्या की. मौके से नाइट्रोजन गैस सिलेंडर और पॉलिथीन बैग मिला है. मृतक की मौत प्रथम दृष्टया दम घुटने से हुई है. परिजनों को सूचना दे दी गई है. साथ ही जांच ज़ारी है. (Sub Engineer suicide in mechanical way) (Mentally disturbed sub engineer suicide)