मुंबई: राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के महाराष्ट्र निदेशालय (The Maharashtra Directorate of the National Cadet Corps) ने गणतंत्र दिवस शिविर में प्रधान मंत्री का बैनर जीता, रक्षा मंत्रालय ( Defence ministry) ने शुक्रवार को एक बयान में कहा. महाराष्ट्र ने आखिरी बार 2014 में पीएम का बैनर जीता था. इस साल महीने भर चलने वाले गणतंत्र दिवस शिविर में विभिन्न राज्यों के 17 एनसीसी निदेशालयों के कैडेटों ने भाग लिया. महाराष्ट्र राज्य निदेशालय ने राज्य के विभिन्न जिलों से लड़के और लड़कियों दोनों के 57 कैडेटों की एक टुकड़ी को मैदान में उतारा था.

पढ़ें: पीएम मोदी ने पहनी सिख कैडेट की पगड़ी, जानें उनकी पगड़ियों की परंपरा

शुक्रवार को करियप्पा परेड ग्राउंड (Carriappa Parade Ground) में आयोजित रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर जनरल वाईपी खंडूरी को प्रतिष्ठित पीएम बैनर भेंट किया. वरिष्ठ अवर अधिकारी सिद्धेश जाधव बैनर वाहक थे और कैडेट कप्तान निकिता खोत ट्रॉफी धारक थे. इस उपलब्धि की सराहना करते हुए, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र ने दिल्ली में अपना झंडा फहराया.