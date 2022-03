नई दिल्ली : संसद में बजट सत्र के 10वें दिन (दूसरे चरण में) लोक सभा में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट और वर्क्स अकाउंटेंट्स तथा कंपनी सेक्रेटरीज (संशोधन) विधेयक, 2021 (The Charted Accountants, the costs and works accountants and the company secretaries Bill 2021 in Lok Sabha) पेश किया. विपक्ष की ओर से कई आपत्तियां दर्ज कराई गईं. केरल की कोल्लम लोक सभा सीट से निर्वाचित आरएसपी सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि विधेयक के कुछ प्रावधान विरोधाभासी हैं.

प्रेमचंद्रन ने कहा कि विधेयक में प्रावधान किया गया है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सचिव एक समिति के प्रमुख बनाए जाएंगे. ऐसा करना स्वायत्तता समाप्त करने जैसा है. उन्होंने कहा कि सरकार को जल्दबाजी में ऐसे विधेयकों को पारित कराने से बचना चाहिए. प्रेमचंद्रन ने सुझाव दिया कि इस विधेयक को स्थायी संसदीय समिति के पास भेजा जाना चाहिए.

इससे पहले मंगलवार को लोक सभा में दोपहर करीब 2.44 बजे विधेयक पर चर्चा शुरू हुई. चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी बिल 2021 पर चर्चा की शुरुआत करते हुए तमिलनाडु की आरानी लोक सभा सीट से निर्वाचित कांग्रेस सांसद एमके विष्णु प्रसाद ने विधेयक का विरोध किया.

राजस्थान की भीलवाड़ा लोक सभा सीट से निर्वाचित भाजपा सांसद सुभाष चंद्र बहेरिया ने विधेयक का समर्थन किया. इसके बाद तमिलनाडु की नीलगिरी लोक सभा सीट से निर्वाचित डीएमके सांसद ए राजा ने विधेयक के कुछ प्रावधानों पर आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि निजी तौर पर उन्हें सरकार पर कुछ आरोप भी लगाने हैं. उन्होंने कहा कि सरकार को इस विधेयक पर विमर्श के लिए स्थायी संसदीय समिति के पास भेजना चाहिए.

पश्चिम बंगाल से निर्वाचित तृणमूल कांग्रेस सांसद सौगत रॉय, आंध्र प्रदेश की अनकापल्ली सीट से निर्वाचित वाईएसआरसीपी सांसद बीवी सत्यवती, महाराष्ट्र की मुंबई दक्षिण मध्य लोक सभा सीट से शिवसेना सांसद राहुल शेवाले और बिहार की नालंदा लोक सभा सीट से जदयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने भी चर्चा में भाग लिया. झारखंड की गोड्डा सीट से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने हस्तक्षेप कर कहा, सौगत रॉय वरिष्ठ सांसद हैं, ऐसे में उन्हें प्रधानमंत्री के हवाले से अधूरे बयान पढ़कर सदन और देश को गुमराह नहीं करना चाहिए.

ओडिशा की कटक लोक सभा सीट से निर्वाचित बीजू जनता दल (बीजद) सांसद भर्तृहारी महताब, महाराष्ट्र से राकांपा सांसद सुप्रिया सुले, केरल की पोन्नानी सीट से आईयूएमएल सांसद ईटी मोहम्मद बशीर, महाराष्ट्र से कांग्रेस सांसद बालूभाऊ एसएन धनोरकर, और महाराष्ट्र की ही मुंबई उत्तर लोक सभा सीट से निर्वाचित भाजपा सांसद गोपाल सी शेट्टी ने भी चर्चा में भाग लिया.