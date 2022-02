खंडवा। तेज रफ्तार कार चालक ने नशे (Drink And Drive Case In khandwa) की हालत में राह चलते एक युवक को टक्कर मार दी. इस जोरदार टक्कर में युवक कार के सायलेंसर में फंस गया (Man Got Stuck In The Silencer Of The Car). मगर इससे अंजान कार चालक गाड़ी को पूरी स्पीड में करीब ढाई किलोमीटर तक चलाता रहा और फंसा युवक घिसटता रहा. जिससे उसकी मौत हो गई. इस मामले में स्थानीय लोगों ने पुलिस (Kotwali Police) को सूचना दी. इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है.

खंडवा से हिट एंड रन का मामला

टक्कर मार कार लेकर भागा ड्राइवर

घटना गुरुवार देर रात 11 बजे के करीब का है. रामनगर से आ रही तेज रफ्तार कार सड़क पर लहरा रही थी. इसी दौरान कार चालक ने एक युवक को टक्कर मार दी. टक्कर के बाद युवक कार के नीचे साइलेंसर में फंस गया (Man Got Stuck In The Silencer Of The Car). जहां माता चौक से लेकर गुरुगोविंद सिंह स्टेडियम के बीच (करीब ढाई किलोमीटर) कार चालक ने युवक को घसीटा. कार के नीचे कोई फंसा हुआ नजर आने पर लोगों ने कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन कार चालक ने पिटाई के डर से वाहन को और तेजी से भगाना शुरू (Hit And Run Case In Khandwa) कर दिया. कार चालक ने पिटने के डर से कार की स्पीड और बढ़ाई. ड्राइवर कार लेकर इंदिरा चौक की ओर भागने लगा.

सायलेंसर में फंसा युवक

इस बीच उसने एक अन्य बाइक सवार को भी टक्कर मारी. वहीं राह से गुजरते लोगों ने कार सवार को रोकने का काफी प्रयास किया, लेकिन कार सवार रुका नहीं. कार के नीचे फंसे युवक को बचाने के लिए लोगों ने उसके पीछे गाड़ियां भी दौड़ाई. वह जोर-जोर से आवाज देकर कार रोकने के लिए कहते रहे, लेकिन लापरवाह ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी. कार को वह स्टेडियम की ओर लेकर भागा. इस बीच पीछा कर रहे बाइक सवारों ने ओवरटेक कर कार को रुकवाया. सायलेंसर में फंसे व्यक्ति को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. उसके शरीर के चिथड़े उड़ चुके थे.

पुलिस युवक की शिनाख्त में जुटी

घटना की जानकारी मिलने पर कोतवाली थाना प्रभारी बलजीत सिंह बिसेन मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि कार चालक को पकड़ा गया है. पूछताछ में कार चालक ने बताया कि वह ग्राम देढ़तालाइ में अपने मामा के यहां से वापस खंडवा आ रहा था. उसकी कार में यह व्यक्ति कैसे फंसा इस बारे में उसे नहीं पता. वहीं मृतक के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है. उसके बारे में जानकरी जुटाई जा रही है.