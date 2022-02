तिरुवनंतपुरम : केरल सरकार (The kerala Government) ने केंद्र से राज्यपाल को हटाने के लिए (To Oust Governor) अधिकार देने की मांग की है. राज्य सरकार का कहना है कि कर्तव्य में लापरवाही (In Case Of Dereliction Of Duty) या आपराधिक मुकदमा चलने की स्थिति में राज्य सरकार के पास यह अधिकार होना चाहिए कि वह राज्यपाल को हटा सके.

राज्य सरकार ने कहा कि संविधान के उल्लंघन (In case Of Violation Of The Constitution) के मामले में राज्यपाल को हटाने का अधिकार होना चाहिए. केरल ने केंद्र के एक पत्र के जवाब में यह अनुरोध किया है. केंद्र सरकार ने केंद्र-राज्य संबंधों पर अध्ययन और रिपोर्ट करने के लिए नियुक्त न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी आयोग (Justice Madan Mohan Punchhi Commission) की रिपोर्ट पर केरल से विचार मांगे थे.

इस संबंध में विधि सचिव द्वारा की गई अनुशंसा को पिछली कैबिनेट बैठक में अनुमोदित किया गया था. हाल ही में कई मुद्दों पर राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच झड़प हो चुकी है. इसे देखते हुए सरकार का यह कदम राज्यपाल को उकसाने वाला माना जा रहा है.

लेकिन विपक्ष ने पर्याप्त चर्चा के बिना लिए गए निर्णय की आलोचना की. विपक्ष ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति को निष्कासित करने की शक्ति विधायिका को देना असंवैधानिक है. किसी एक व्यक्ति के प्रति वैमनस्य दूर करने के लिए इस तरह का फैसला अपरिपक्व है.