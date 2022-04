करौली: शहर में दो अप्रैल को नवसंवत्सर पर आयोजित रैली पर पथराव, आगजनी के बाद उपजे तनाव के चलते लागू कर्फ्यू में गुरूवार को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक 12 घंटे (Curfew relaxation for 12 hours on the 13th day) की ढील दी गई. कर्फ्यू में 12 घंटे की ढील के दौरान आमजन ने जहां आराम मे सामान खरीदा, वहीं व्यापारियों के चेहरे पर भी राहत नजर आई. गुरूवार को जिला प्रशासन ने सभी प्रकार की दुकानें खुलने के आदेश जारी किए. इधर प्रशासन ने कर्फ्यू को 17 अप्रैल (Curfew in Karauli has been extended till April 17) तक के लिए बढ़ा दिया है.

इस दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के जवान हर जगह तैनात रहे. कर्फ्यू मे ढील की वजह से लोगों की जिंदगी भी पटरी पर लौटने लगी है. जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि शोभायात्रा पर पथराव और आगजनी की घटना के बाद कानून व्यवस्था प्रभावित होने पर 17 अप्रेल तक शहर में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है. शुक्रवार और शनिवार को कर्फ्यू में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ढील रहेगी. उन्होंने बताया कि शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पुलिस बल की तैनाती की गई है. कर्फ्यू में ढील के मद्देनजर व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं. इधर जिला कलेक्टर और एसपी शैलेंद्र सिंह इंदौलिया ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है.

सांसद राजोरिया ने लिया शहर का लिया जायजा

करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजोरिया ने गुरुवार को करौली पहुंचकर शहर में जायजा लिया. साथ ही नवसंवत्सर पर करौली शहर में हुई हिंसा के पीड़ितों से मिलकर नुकसान का भी जायजा लिया. सांसद राजोरिया ने पीड़ितों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी और उचित मुआवजा दिलवाने का आश्वासन दिया. सांसद राजोरिया करौली शहर के हटवाड़ा बाजार और सीताबाड़ी क्षेत्र में पैदल घूमकर पीड़ितों से मुलाकात की.

यह भी पढ़ें-करौली हिंसा के बाद राजनीतिक पलायन: बसपा और कांग्रेस के करौली से जुड़े ये नेता भाजपा में हुए शामिल

17 अप्रैल तक बढ़ाया कर्फ्यू

जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र सिंह शेखावत ने आदेश जारी करते हुए बताया कि 2 अप्रैल को हुई घटना के संबंध में शहर में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कर्फ्यू अवधी को 17 अप्रैल सुबह 7 बजे तक बढ़ाया गया है. साथ ही आमजन की आवश्यकताओं को देखते हुए समस्त प्रकार के प्रतिष्ठानों को 15 और 16 अप्रैल को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक 12 घंटे के लिए कर्फ्यू अवधि में शिथिलता दी गई है.