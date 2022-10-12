अग्निवीरवायु की भर्ती के लिए नवंबर से शुरू होंगे पंजीकरण
Published on: 40 minutes ago |
Updated on: 16 minutes ago
Updated on: 16 minutes ago
अग्निवीरवायु की भर्ती के लिए नवंबर से शुरू होंगे पंजीकरण
Published on: 40 minutes ago |
Updated on: 16 minutes ago
Updated on: 16 minutes ago
भारतीय वायु सेना अग्निवीरवायु इंटेक 01/2023 बैच में योग्य पुरुष और महिला उम्मीदवारों की भर्ती के लिए नवंबर के पहले सप्ताह से पंजीकरण शुरू करेगी. IAF का कहना है कि ऑनलाइन परीक्षा जनवरी 2023 के मध्य में आयोजित की जाएगी.
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Indian Air Force will start registration for the recruitment of eligible male and female candidates in the Agniveervayu Intake 01/2023 batch from the first week of November. The online examination will be conducted in mid-January 2023, IAF says. pic.twitter.com/IUTFdDv410— ANI (@ANI) October 12, 2022
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