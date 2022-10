शेखपुराः जम्मू में बंधक बनाये गये शेखपुरा के 11 नाबालिग बच्चों काे बदमाशों के चंगुल से छुड़ा लिया (hostage children recovered From Kashmir) गया है. इन्हें वापस घर लाया जा रहा है. गुरुवार काे शेखपुरा के जिला पदाधिकारी ने बताया कि बारामुला जिले के जिला पदाधिकारी से बात की थी. जिला पदाधिकारी बारामुला ने बताया था कि सभी बच्चों को रिकवर कर लिया गया है और उन्हें सुरक्षित प्रशासकीय नियंत्रण में रखा गया है. बता दें कि आपके अपने न्यूज पोर्टल Etv bharat ने नाबालिग बच्चों को बंधक बनाये जाने की खबर को प्रमुखता से लगाया था. जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया. Etv bharat की खबर का असर है कि इन बच्चों काे सकुशल बरामद कर लिया गया.

क्या था मामलाः बिहार के शेखपुरा में 11 नाबालिग बच्चों को काम दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी किया गया था. सभी बच्चों को शेखपुरा के पानापुर से कश्मीर ले जाया गया जहां उन्हें बंधक (Laborers Of Sheikhpura Were Taken Hostage) बना लिया गया. परिजनों के फोन पर फिरौती की डिमांड (Bihar child held hostage for ransom) की जा रही थी. इस मामले में आशंकित परिजनों ने शेखपुरा डीएम सावन कुमार से मुलाकत कर उनको ज्ञापन सौंपा था. बंधक बनाये गये सभी नाबालिगों को पैसे का लालच देकर काम करवाने के लिए जम्मू कश्मीर ले जाया गया था.

इन बच्चों को किया रिकवर: बच्चा का नाम पिता का नाम प्रह्लाद कुमार शंभू पासवान पारस कुमार रघुवंश राम श्याम कुमार रूदल पासवान सदाशिव कुमार प्रभु पासवान बीरबल कुमार गुड्डू पासवान राज कुमार उमा शंकर पासवान सोहित कुमार बंगाली पासवान संदीप कुमार राजेश पासवान उजाला कुमार बंगाली पासवान राहुल कुमार सरोगर राम सौरभ कुमार विनोद पासवान

मंत्री ने दिये थे निर्देशः शेखपुरा जिले के अरियरी प्रखंड के पानापुर गांव से किशोरों को दिल्ली में काम करने का प्रलोभन देकर 11 बच्चों को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले स्थित शांति नगर, सेक्टर नंबर 26 में बंधक बना कर 1 लाख 20 हजार रुपए की मांग की गई थी. इनको छुड़ाये जाने हेतु त्वरित कारवाई करने का निर्देश श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम ने दिया था. सुरेंद्र राम ने बताया कि बच्चों को रिकवर करना और उन्हें सुरक्षित घर लाना हमारी प्राथमिकता थी.

"बारामूला जिले के जिला पदाधिकारी से वार्ता कर घटना की विस्तृत जानकारी ली गई है. बारामूला के जिला पदाधिकारी ने बताया गया कि सभी बच्चों को रिकवर कर लिया गया है, उन्हें सुरक्षित प्रशासकीय नियंत्रण में रखा गया है. जल्दी ही सभी बच्चे वापस आ जाएंगे"-जिला पदाधिकारी, शेखपुरा