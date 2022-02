चाकसू (जयपुर) : पूरे देश में गर्मा चुके कर्नाटक के हिजाब विवाद की कड़ी शुक्रवार को राजस्थान से भी जोड़ी जा रही है. राजधानी जयपुर से लगभग 45 किलोमीटर दूर चाकसू के निजी कॉलेज ( Controversy on Wearing Burka in Chaksu collage) में शुक्रवार सुबह कुछ छात्राएं बुरका पहनकर पहुंचीं. इस पर कॉलेज प्रशासन ने उन्हें यूनीफॉर्म पहनकर आने को कहा तो विवाद (Controversy Over Dress code In Chaksu ) खड़ा हो गया.

पुलिस के मुताबिक कॉलेज प्रशासन की ओर से यूनिफॉर्म के लिए टोकने पर बुरका पहनकर आई छात्राएं नाराज हो गईं. उन्होंने अपने परिजनों को सूचना देकर मौके पर बुला लिया. इसके बाद परिजनों ने वहां जमकर हंगामा किया और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की.

राजस्थान में बुरका पहनने पर टोकने पर हंगामा

इस पूरे मामले को देश में गर्मा चुके हिजाब विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को भी सूचना दी गई. चाकसू पुलिस थाना उपनिरीक्षक जितेंद्र कुमार वर्मा ने दावा किया कि आक्रोशित लोगों को समझा-बुझाकर मामला शांत कर लिया गया है.

सुनिए कॉलेज प्रशासन ने क्या कहा

दूसरी तरफ मामले में कॉलेज प्रबंधन ने अपना पक्ष रखा. तर्क दिया कि यहां विद्यार्थियों को कॉलेज में यूनिफॉर्म ही पहनकर आने की इजाजत है. इससे अलग कुछ भी पहनकर आना कॉलेज के नियमों का उल्लंघन है.

कॉलेज प्रबंधन ने स्पष्ट किया कि इस विषय पर हमेशा विद्यार्थियों को रोका-टोका जाता रहा है. उन्होंने यह भी साफतौर पर कहा कि हिजाब प्रकरण से कॉलेज प्रशासन का कोई लेना-देना नहीं है. कुछ छात्राओं ने यूनीफॉर्म का समर्थन किया. बुरका पहन कर आई लड़कियों ने भी मीडिया के सामने कुछ भी कहने से गुरेज किया.

जानिए क्या है कर्नाटक में हिजाब विवाद

कर्नाटक में हिजाब विवाद की कई घटनाएं सामने आई हैं. मुस्लिम छात्राओं को हिजाब में कॉलेजों या कक्षाओं में जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है. कुछ हिंदू छात्र हिजाब के जवाब में भगवा शॉल पहनकर शैक्षणिक संस्थानों में आ रहे हैं. यह मुद्दा जनवरी में उडुपी के एक सरकारी महाविद्यालय से शुरू हुआ था. यहां छह छात्राएं निर्धारित ड्रेस कोड का उल्लंघन कर हिजाब पहनकर कक्षाओं में आई थीं. इसके बाद इसी तरह के मामले कुंडापुर और बिंदूर के कुछ अन्य कॉलेजों से भी आए.

कर्नाटक के उडुपी के गवर्नमेंट गर्ल्स प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में छह छात्राओं को हिजाब पहनने की अनुमति नहीं देने के विवाद ने राज्य के शिक्षा मंत्री बी.सी. नागेश ने इसे एक 'राजनीतिक' कदम करार दिया और पूछा कि क्या शिक्षण संस्थान धार्मिक केंद्रों में बदल गए हैं. कुल मिलाकर मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया है. कई जगह तनाव देखते हुए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने स्कूल-कॉलेज तीन दिन के लिए बंद करने के आदेश दिए थे. अब मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में अब सोमवार को होगी. सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई है.

