हैदराबाद : हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने दुबई से आई तीन महिला यात्रियों के पास से 72.80 लाख रुपये मूल्य का 1.48 किलोग्राम सोना जब्त किया.

अधिकारियों ने बताया कि राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना लाने के अलग-अलग मामलों में तीन महिला यात्रियों पर मामला दर्ज किया गया है. लगभग 1481.10 ग्राम सोना जब्त किया गया है, जिसकी कीमत करीब 72.80 लाख रुपये बताई जा रही है.

सीमा शुल्क अधिकारियों ने बताया कि तीन अलग-अलग मामलों में सोना जब्त किया गया. दो यात्रियों ने सोना अपने अंडरगारमेंट्स में छिपा रखा था जबकि तीसरी ने सोना अपने रेक्टम (concealed the gold in the rectum) में छिपा रखा था.

कस्टम अधिकारियों ने शमशाबाद हवाई अड्डे (Shamshabad Airport in Hyderabad) पर 47.55 लाख रुपये मूल्य का 970 ग्राम सोना जब्त किया. सीमा शुल्क कर्मियों ने खुलासा किया कि शारजाह का यात्री पेस्ट के रूप में सोना लाया था. शारजाह से आई जी9-450 की उड़ान में एक यात्री ने पॉलीथीन में सोने का पेस्ट भरकर अपने घुटनों पर चिपका रखा था. जांच के दौरान वह पकड़ा गया.