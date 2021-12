नई दिल्ली: गोवा मुक्ति दिवस (On the occasion of Goa Liberation Day) के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ram Nath Kovind) ने गोवा को औपनिवेशिक शासन (colonial rule) से मुक्त कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों को रविवार को श्रद्धांजलि (paid homage to soldiers)दी.

राष्ट्रपति ने ट्वीट किया, 'गोवा मुक्ति दिवस पर, राष्ट्र उन शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने गोवा को औपनिवेशिक शासन से मुक्त करने के लिए लड़ाई लड़ी थी. हम अपने सशस्त्र बलों के अनुकरणीय साहस और वीरता को भी सलाम करते हैं. मैं हमेशा गोवा @ 60 समारोह की यादों को संजो कर रखूंगा. मैंने पिछले साल इसमें भाग लिया था.

ये भी पढ़ें -निर्वाचन आयुक्त को बुलाने पर विवाद : सरकार ने कहा कि सचिव या प्रतिनिधि के लिए था पत्र

गोवा मुक्ति दिवस हर साल 19 दिसंबर को देश में मनाया जाता है. यह उस दिन का प्रतीक है जब भारतीय सशस्त्र बलों ने 450 वर्षों के पुर्तगाली शासन के बाद 1961 में गोवा को मुक्त कराया था. इस बीच, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को गोवा के तालेगाओ के डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में गोवा मुक्ति दिवस समारोह में शामिल होने के लिए दोपहर लगभग 3 बजे गोवा जाएंगे.

(एएनआई)