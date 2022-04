अगरतला: केंद्र और त्रिपुरा सरकारों (government of Tripura and government of India) की सहमति से, अगरतला में बांग्लादेश के सहायक उच्चायोग (Assistant High Commissioner of Bangladesh) शुक्रवार को पांच बांग्लादेशी नागरिकों को प्रत्यावर्तित (repatriated) किया गया. जो कई साल पहले अगरतला में खो गए थे. शुक्रवार को स्वदेश लौटे पांच बांग्लादेशी नागरिकों में चटगांव के संतोष देब, नारायणगंज के बिजॉय चुनू, मानिकगंज की मोइना बेगम, पटुआखली की रोगिना बेगम और कोमिला की कुलसुम बेगम हैं. इन लोगों ने 2015 और 2018 में भारत और बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा को अनजाने में पार कर लिया था जब उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थीं. तब सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने उन्हें हिरासत में लिया और त्रिपुरा पुलिस को सौंप दिया.

दक्षिण त्रिपुरा जिले की स्थानीय अदालत ने पुलिस द्वारा जांच के दौरान इन बांग्लादेशी नागरिकों को मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार पाया और उन्हें अगरतला शहर के केंद्र से लगभग 10 किलोमीटर दूर नरसिंहगढ़ के एक आधुनिक मनोरोग अस्पताल में इलाज के लिए भेजा. शुक्रवार की सुबह ईटीवी से बात करते हुए अगरतला में बांग्लादेश के सहायक उच्चायुक्त आरिफ मोहम्मद ने कहा कि मैं अपनी खुशी व्यक्त करना चाहता हूं क्योंकि हम खोए हुए नागरिकों को बांग्लादेश में उनके प्रियजनों और उनके परिवार के सदस्यों को सौंपने में सफल रहे हैं.

आरिफ मोहम्मद ने कहा कि इसके लिए मैं त्रिपुरा सरकार का आभारी हूं और इसे संभव बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं. उन्होंने अखौरा उपजिला के अधिकारियों का भी आभार व्यक्त किया. और कहा कि ये लोग आठ से नौ साल की अवधि के बाद अपनी मां और परिवार के सदस्यों को देख पाए. इन पांच लोगों में से तीन 2018 में और बाकी दो 2015 में मिले थे. फिर उनका मॉडर्न साइकियाट्रिक अस्पताल में इलाज कराया गया. उन्होंने कहा कि आज उन्होंने पांच लोगों को सौंप दिया है जो बांग्लादेशी नागरिक साबित हुए हैं.

त्रिपुरा की कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा समय हम सुनते थे कि वास्तव में बहुत से लोग पाए जाते हैं जो मानसिक रूप से स्थिर नहीं हैं कि वे अपना पता और पहचान व्यक्त कर सकें. अदालत के आदेश के साथ, इन पांच मरीजों का इलाज अगरतला के एक आधुनिक मनोरोग अस्पताल में किया गया. जब वे मानसिक रूप से अपने स्वयं के पते को व्यक्त करने और अपने रिश्तेदारों का नाम लेने में सक्षम होते हैं तो हम यह जानकारी लेते हैं और इसे बांग्लादेश सरकार को वापस भेजते हैं.

बांग्लादेश सरकार की मदद से, हम पुष्टि कर सकते हैं कि वे जो कुछ भी कह रहे हैं वह वास्तविक है या नहीं. फिर आगे की कार्रवाई होती है. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य मिशन त्रिपुरा के कार्यक्रम अधिकारी उदयन मजूमदार ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में लगभग 15 ऐसे लोगों को अगरतला से बांग्लादेश वापस लाया गया था. आने वाले भविष्य में वे उम्मीद कर रहे हैं कि लगभग 10-15 रोगियों को स्वदेश भेजा जाएगा. ये वो लोग हैं जो बांग्लादेश के नागरिक होने का दावा कर रहे हैं लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है.