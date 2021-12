नई दिल्ली/सोनीपत : किसान आंदोलन समाप्त करने का किसान संगठनों ने ऐलान (farmers called off their protest) कर दिया है. गुरुवार को सरकार की ओर से भेजा गया किसानों को औपचारिक पत्र में सभी प्रमुख मांगों को मान लिया गया है. सरकार ने किसानों पर दर्ज मामले (Cases Against Farmers) वापस लेने की मांग स्वीकार कर ली है.

साथ ही पराली जलाने पर आपराधिक मामला दर्ज नहीं होगा. इसके अलावा आंदोलन के दौरान मारे गए सभी किसानों के परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा. पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार पहले ही मृतक किसानों के परिवार को मुआवजा और नौकरी देने का ऐलान कर चुकी हैं. वहीं सिंघु बॉर्डर पर किसानों ने टेंट उखाड़ने शुरू कर दिए हैं. दिल्ली बॉर्डर पर 378 दिन से चल रहा किसान आंदोलन खत्म कर दिया गया है. किसान नेता बलबीर राजेवाल ने कहा कि अहंकारी सरकार को झुकाकर जा रहे हैं. वहीं योगेंद्र यादव ने कहा कि यह किसानों की बहुत बड़ी जीत है. तो राकेश टिकैत ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा था, है और रहेगा. संयुक्त मोर्चा इकट्ठा यहां से जा रहा है, ये बड़ी जीत है.

दिल्ली बॉर्डर पर खुलने लगे टेंट.

आंदोलन खत्म होने की घोषणा होते ही सिंघु बॉर्डर पर किसानों ने टेंट उखाड़ने (Farmers start removing tents) शुरू कर दिए हैं. इसके अलावा वापसी की तैयारी भी शुरू कर दी गई है. दिल्ली-हरियाणा स्थित सिंघु बॉर्डर में किसानों ने अपने धरना स्थल से टेंट हटाना शुरू कर दिया है. एक किसान का कहना है, 'हम अपने घरों के लिए निकलने की तैयारी कर रहे हैं.'

किसान आंदोलन स्थगित.

संयुक्त किसान मोर्चा ने 11 दिसंबर को घर वापसी का फैसला किया है. इस दिन किसान बड़ी संख्या में इक्कठा होकर जश्न जुलूस निकालेंगे. इसके अलावा 15 दिसंबर को समीक्षा बैठक करेंगे. इस बैठक में किसान आंदोलन की सफलता और विफलता पर चर्चा की जाएगी. आंदोलन के स्थगित होने के एलान के साथ ही बॉर्डर से किसान अपने सामान भी समेटने लगे हैं. तीन कृषि कानून रद्द होने और किसानों की कई प्रमुख मांगों को माने जाने के बाद किसान इसे अपनी जीत के रूप में देख रहे हैं.

