आज की वो खबरें जिन पर बनीं रहेंगी नजरें

-- पीएम नरेंद्र मोदी मंगलवार को मतुआ धर्म महा मेला को करेंगे संबोधित

पीएमओ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मार्च को शाम 4.30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पश्चिम बंगाल के ठाकुरबाड़ी के श्रीधाम ठाकुरनगर में आयोजित मतुआ धर्म महा मेला-2022 (Matua Dharma Maha Mela-2022 in Thakurnagar) को संबोधित (PM Modi to address Matua Dharma Maha Mela) करेंगे. पढे़ं पूरी खबर.

--प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के 5 लाख से अधिक लाभार्थियों के 'गृह प्रवेशम' में भाग लेंगे

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

प.बंगाल : विधानसभा में हाथापाई के मामले में शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी के 5 विधायक सस्पेंड

पश्चिम बंगाल विधानसभा में मारपीट हुई है. वहां भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और तृमणूल कांग्रेस (टीएमसी) के विधायक के बीच धक्कामुक्की-मारपीट की बात कही जा रही है. पढ़ें पूरी खबर.

सुप्रीम कोर्ट में याचिका, कश्मीर नरसंहार के पीड़ित हिंदुओं और सिखों के पुनर्वास की मांग

साल 1989-90 में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार से जुड़े मामले में एक संगठन ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में जनहित याचिका दायर की है (Kashmiri pandits organisation moves sc). पीआईएल के जरिए मामले की जांच की मांग की गई है, साथ ही अपील की गई है कि हिंदुओं और सिखों का पुनर्वास कराया जाए. पढ़ें पूरी खबर.

डेढ़ किलोमीटर दूर से ही दुश्मन को ढेर कर देगी सेना, मिला SAKO-TRG-42 राइफल

एलओसी पर तैनात सेना के स्नाइपर्स को मिली डेढ़ किमी तक मार करने वाली साको टीआरजी-42 राइफल. सेना ने बताया कि मारक क्षमता और दूरबीन से देखने की क्षमता विरोधी सेना के पास मौजूद राइफल के मुकाबले बहुत अच्छी है. (Indian Army snipers get latest Sako TRG-42 rifles). पढे़ं पूरी खबर.

दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों से भरा विमान पोल से टकराया, डीजीसीए ने जांच शुरू की

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतराराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों से भरे स्पाइस जेट के विमान को पुश बैक कर रनवे तक ले जाया जा रहा था. इस दौरान विमान पोल से टकरा गया. यह विमान दिल्ली से जम्मू जाने वाला था. पढे़ं पूरी खबर.

कोवैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक के एमडी व ज्वाइंट एमडी पद्म भूषण से सम्मानित

भारत बायोटेक (Bharat Biotech) के प्रबंध निदेशक डॉ कृष्णा एला (Managing Director Dr Krishna Ella) और ज्वाइंट एमडी सुचित्रा एला (Joint MD Suchitra Ella) ने सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ram Nath Kovind) से पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त किये. पढे़ं पूरी खबर.

मोदी सरकार में पहली बार बैंकों को एनपीए का धन वापस मिला: निर्मला सीतारमण

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने सोमवार को पूर्ववर्ती संप्रग सरकार पर गैर-निष्पादित आस्तियां (Non Performing Assets) बन गये ऋणों की भरपाई नहीं कर पाने का आरोप लगाते हुए कहा कि बैंकों को पहली बार मोदी सरकार में चूककर्ताओं से पैसा वापस मिला है. पढे़ं पूरी खबर.

1 अप्रैल को प्रधानमंत्री के साथ 'परीक्षा पे चर्चा' में जुड़ेंगे देशभर के छात्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के साथ परीक्षा पे चर्चा के पांचवे संस्करण में 1 अप्रैल को देशभर के ज्यादा से ज्यादा छात्र जुड़ेंगे. केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय (Union Ministry of Education) ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये व्यापक योजना पर काम लगभग पूरा कर लिया है. पढ़ें पूरी खबर.

बीरभूम हिंसा में मृतक संख्या बढ़़कर नौ हुई, धनखड़ ने अमित शाह को जमीनी हालात से कराया रूबरू

पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के बोगतुई गांव में पिछले सप्ताह पेट्रोल बम हमले में (birbhum violence) झुलसी एक महिला की सोमवार को अस्पताल में मौत हो गई. इस महिला की मौत के बाद अब तक कुल मौतों की संख्या नौ हो गई है. पढे़ं पूरी खबर.

पाकिस्तान की संसद में पीएम इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश

पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में विपक्ष ने सोमवार को इमरान खान (Imran Khan) के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया. प्रस्ताव पर 31 मार्च को चर्चा होगी. अविश्वास प्रस्ताव नेता प्रतिपक्ष शाहबाज शरीफ (Shahbaz Sharif) ने पेश किया. पढ़िये पूरी खबर...

दो दिन के भारत बंद का दिख रहा असर: सड़कों पर उतरे श्रमिक संगठन, बैंकिंग सेवाएं प्रभावित

केंद्रीय श्रमिक संगठनों का सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ 28-29 मार्च को हड़ताल (trade unions call two day bharat bandh) का आह्वान किया गया. बंद का असर कई राज्यों में देखने को मिला. पढ़ें पूरी खबर...

Ration in Punjab: भगवंत मान का ऐलान, पंजाब में घर-घर पहुंचेगा राशन

पंजाब की भगवंत मान सरकार (Bhagwant Mann Govt of Punjab) ने घर-घर राशन (Ration Door Step Delivery) पहुंचाने का ऐलान किया है. अब पंजाब की जनता को राशन के लिए दुकानों पर लाइन नहीं लगाना पड़ेगा. पढ़ें पूरी खबर.

प्रमोद सावंत ने ली गोवा के सीएम पद की शपथ, लगातार दूसरी बार बने मुख्यमंत्री

40 सीटों वाले गोवा में बीजेपी ने 20 सीटें जीती हैं. वहीं, कांग्रेस ने 11, आप ने 2, एमजीपी ने 2, और 3 सीटों पर निर्दलियों ने जीत हासिल की है. बीजेपी ने एमजीपी की 2 और 3 निर्दलीयों के समर्थन से सरकार बनाई. पढ़ें पूरी खबर.

Jammu Kashmir: ग्रेनेड हमले में अपने दोनों बेटे खोने वाले माता-पिता को मदद की दरकार

कश्मीर घाटी में उग्रवाद (Militancy in Kashmir Valley) पनपने के बाद से कई परिवार तबाह हुए हैं. एक तरफ, जहां आतंकी संगठनों में शामिल होने वाले युवकों को सेना मार गिराती है. वहीं दूसरी ओर आतंकियों द्वारा आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है. यही वजह है कि कई परिवार न सिर्फ अपनी आजीविका खो चुके हैं बल्कि गरीबी और लाचारी में जिंदगी जीने को मजबूर हैं. पढ़ें पूरी खबर.

महाराष्ट्र सीएम और शिवसेना विधायक के खिलाफ SC का नोटिस

महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता नसीम खान ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और विधायक दिलीप लांडे के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप (Allegations of violation of code of conduct against CM Uddhav Thackeray) लगाते हुए याचिका दायर करायी है. पढे़ं पूरी खबर.

भ्रामक एड की वजह से चश्मा बनाने वाली कंपनी पर जुर्माना

भ्रामक विज्ञापन जारी करने की वजह से उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने श्योर विजन इंडिया कंपनी पर जुर्माना लगाया है. कंपनी चश्मा बनाती है. कंपनी ने अपने विज्ञापन में क्या दावा किया था, जानने के लिए पढे़ं पूरी खबर.

लखीमपुर प्रकरण पर 'टेनी' के तीखे तेवर, कहा- आरोप साबित तो छोड़ दूंगा राजनीति

संसद में गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा 'टेनी' ने लखीमपुर प्रकरण पर तीखे तेवर दिखाए हैं. उन्होंने कहा कि अगर विपक्षी दलों ने आरोप साबित कर दिए तो वे राजनीति छोड़ देंगे. उन्होंने कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के टोकने पर यह टिप्पणी की. पढे़ं पूरी खबर.