आज की खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

1 - Manipur Assembly Election: पहले चरण का मतदान आज, 173 उम्मीदवार मैदान में

भाजपा शासित मणिपुर हिंसा की घटनाओं (violence cases in BJP ruled Manipur) के बीच सोमवार को 60 में से 38 विधानसभा क्षेत्रों में पहले चरण के मतदान (1st phase of election in Manipur) के लिए तैयार है. राज्य के मतदाता 15 महिलाओं सहित 173 उम्मीदवारों का भाग्य तय करेंगे. यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.

2 - डीपीआईआईटी का आर्थिक वृद्धि पर वेबिनार, प्रधानमंत्री करेंगे संबोधित

उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सोमवार को होने वाले बजट-पश्चात वेबिनार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे. इसमें सड़क परिवहन एवं राजमार्ग सचिव गिरिधर अरमाने, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री राजेश अग्रवाल और नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत भी भाग लेंगे. पढ़ें पूरी खबर.

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1 - रूस-यूक्रेन युद्ध : बातचीत को लेकर सस्पेंस जारी

रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के बीच यूक्रेन बेलारूस में रूस के साथ बातचीत के लिए सहमत हो गया है. यह जानकारी रूसी मीडिया ने दी. लेकिन यूक्रेन की ओर कुछ और ही जानकारी दी जा रही है. पढ़ें पूरी खबर.

2 - UP Assembly Election 2022 : पांचवें चरण में 55 फीसदी वोटिंग

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election 2022 ) के पांचवें चरण (5th Phase Voting) में राज्य के 12 जिलों की 61 सीटों के लिए मतदान संपन्न हो गया. पांचवें चरण में सुलतानपुर (Sultanpur), चित्रकूट (Chitrakoot), प्रतापगढ़ (Pratapgarh), कौशांबी (Kaushambi), प्रयागराज (Prayagraj), बाराबंकी (Barabanki), अयोध्या (Ayodhya), बहराइच (Bahraich), श्रावस्ती (Shravasti), गोंडा (Gonda), अमेठी (Amethi) और रायबरेली (Raebareli) जिले में मतदान हुआ. पढ़ें पूरी खबर.

3 - युद्ध के उन्माद में बच्चों का क्या कसूर, यूक्रेन के युद्ध में तबाह हुए कई परिवार

इतिहास साक्षी है कि युद्ध के उन्माद में सिवाय तबाही के कुछ और हासिल नहीं किया जा सकता. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश से यूक्रेन में जारी स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के कारण बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने की खबरें सामने आ रही हैं. जवाबी कार्रवाई कर रहे यूक्रेन ने भी हजारों लोगों को मार गिराने का दावा किया है. अंतरराष्ट्रीय मीडिया की खबरों के मुताबिक दोनों पक्षों को जान माल का बड़ा नुकसान हुआ है. इन सबके बीच एक यक्ष प्रश्न सबके सामने है- इस युद्ध में मासूम और अबोध बच्चों की क्या गलती है ? उनका बचपन और उनकी मासूमियत का कत्ल क्यों किया जा रहा है? पढ़ें रिपोर्ट.

4 - UP Assembly Election: हमारी कोशिश गरीब बच्चे मातृभाषा में करें मेडिकल-इंजीनियरिंग की पढ़ाई: PM

यूपी के देवरिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने कहा कि हमने राज्य में 18 नए मेडिकल कॉलेज (18 new medical colleges) बनाए हैं, और 20 में निर्माण का काम चल रहा है. हमने गोरखपुर में एम्स भी स्थापित किया है. हम यह भी कोशिश कर रहे हैं कि गरीब बच्चों को मेडिकल, इंजीनियरिंग की पढ़ाई उन्हीं की भाषा में मिले. पढ़ें पूरी खबर.

5 - भारत की बहादुर बेटी ने यूक्रेन छोड़ने से किया इनकार, वजह जानकर आप भी करेंगे सलाम

यूक्रेन और रूस से बीच चार दिन से युद्ध (russia ukraine war) जारी है. इस बीच हरियाणा की बहादुर बेटी ने यूक्रेन को छोड़ने से इनकार कर दिया है. पढे़ं पूरी खबर.

6 - यूक्रेन के युद्ध प्रभावित इलाके छोड़ बड़ी संख्या में रोमानिया पहुंचे लोग

यूक्रेन के युद्ध प्रभावित इलाके से भाग कर बड़ी संख्या में यूक्रेन के नागरिक रोमानिया और पोलैंड में शरण लेने को मजबूर हैं. यूक्रेन की आम जनता रूस की फौजी कार्रवाई के बाद सहमी हुई है. नतालिया बताती हैं कि उनका परिवार यूक्रेन में है. उन्होंने बताया कि उनके जैसे कई लोग पोलैंड और रोमानिया में शरण लेने जा रहे हैं. उन्होंने यूक्रेन के लोगों के सुरक्षित रहने की प्रार्थना की. पढ़ें पूरी खबर.

7 - देश के लिए 'सर्वोच्च बलिदान' करनेवाले सैनिकों के लिए 'शहीद' के बजाए दूसरे शब्दों का करें प्रयोग : सेना

सेना मुख्यालय ने अपने सभी कमांडों को लाइन ऑफ ड्यूटी (Line Of Duty) में वीरगति को प्राप्त होने वाले सैनिकों के लिए 'शहीद' (Martyrs) शब्द के गलत इस्तेमाल पर एक पत्र जारी किया है. पत्र में कहा गया है कि 'शहीद' (Martyrs) शब्द का इस्तेमाल उचित नहीं है. पढ़ें पूरी खबर.

8 - कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के भतीजे मुबशिर भाजपा में शामिल, जानें बड़ी वजह

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के भतीजे मुबशिर आजाद (Mubashir Azad, nephew of senior Congress leader Ghulam Nabi Azad) और उनके समर्थकों का भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष रविंदर रैना और पूर्व विधायक दलीप सिंह परिहार सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी में स्वागत किया. रैना ने इन लोगों के भाजपा में शामिल होने को एक निर्णायक मोड़ बताया, जो चिनाब घाटी क्षेत्र के डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जिलों के युवा कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी में शामिल होने का मार्ग प्रशस्त करेगा. पढे़ं पूरी खबर.

9 - Ukraine crisis : ऑपरेशन गंगा में पाक से भी मिली मदद, सुनिए एअर इंडिया क्रू मेंबर्स के अनुभव

एअर इंडिया के विशेष विमान से 250 भारतीयों की स्वदेश वापसी हुई है. विमान के पायलट-इन-कमांड कैप्टन अचिंत भारद्वाज ने दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरने के बाद अपने अनुभव शेयर किए. बता दें कि कुछ दिनों पहले अचिंत ने मुश्किल हालात में लंदन में एअर इंडिया की फ्लाइट लैंड कराने को लेकर चर्चा में रहे थे. उन्होंने बताया कि रोमानिया से रवाना होने के बाद भारत में लैंड होने तक तेहरान और पाकिस्तान के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से उन्हें पूरी मदद मिली. पढ़ें पूरी खबर.

MUST READ:

SPECIAL:

1 - Cryptocurrency: RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर ने कहा- जुआ की तरह है क्रिप्टोकरेंसी, रहें सावधान

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) के पूर्व डिप्टी गवर्नर राम सुब्रमण्यम गांधी (Former Deputy Governor Ram Subramaniam Gandhi) ने 'क्रिप्टोकरेंसी-भारत में जोखिम और विकल्प' विषय पर ईटीवी भारत के साथ विशेष बातचीत की. जिसमें उन्होंने आम भारतीयों को आगाह करते हुए कहा कि क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) जुआ खेलने के बराबर है, इसलिए सामान्य लोग इससे दूर ही रहें तो बेहतर होगा. पढ़ें यह विशेष रिपोर्ट.

2 - रूस की जिद के पीछे क्या है कारण, वह क्यों अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करने वाला? जानें विशेषज्ञ की राय

अंतरराष्ट्रीय दबाव और रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के (sanctions imposed on Russia) बावजूद राष्ट्रपति पुतिन किसी भी तरह से यूक्रेन पर हमला करने से चूक नहीं रहे हैं. इस बीच कीव ने कर्फ्यू सख्त कर दिया है क्योंकि रूसी सेना सड़कों पर पहुंच चुकी है और देश को रूसी आक्रमण से बचाने के लिए यूक्रेन हर संभव (Ukraine by all means) उपाय कर रहा है. पढ़ें पूरी खबर.

VIDEO:

3 - पीएम मोदी की सभा में अद्भुत श्रृंगार के साथ पहुंची महिलाओं ने कही ये बड़ी बात...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने एक दिवसीय दौरे पर आज वाराणसी पहुंच रहे हैं, जहां वह बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेंगे. साथ ही पूर्वांचल साधने के लिए कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे. पीएम के महासम्मेलन में शामिल होने के लिए वाराणसी की तमाम विधानसभा क्षेत्रों से बूथ कार्यकर्ता पहुंचे रहे हैं. इस दौरान महिला कार्यकर्ता भी अद्भुत सिंगार कर पीएम के महासम्मेलन में शामिल होने पहुंची. इन महिलाओं ने बकायदा कमल के फूल की साड़ी पहनी हुई थी, जो बिल्कुल अनोखी लग रही थी. पढ़ें पूरी खबर.