आज की वो खबरें जिन पर बनीं रहेंगी नजरें

-- आज बिहार दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह

बिहार के सीमांचल कहे जाने वाले क्षेत्र पूर्णिया और साहेबगंज में गृह मंत्री अपने दो दिवसीय दौरे के तहत आज बिहार पहुंच रहे हैं. आज पूर्णिया में 23 और कल साहेबगंज में कार्यक्रम तय किया गया है.

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

देश के 11 राज्यों में NIA और ED की रेड, PFI से जुड़े 106 से ज्यादा लोग गिरफ्तार

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) और उससे जुड़े लिंक पर देशभर में छापेमारी की है. जांच एजेंसी ने पीएफआई और उससे जुड़े लोगों पर टेरर फंडिंग और कैम्प चलाने के मामले में 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. पढ़ें पूरी खबर

कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव : गहलोत को राहुल का इशारा, 'वन मैन, वन पोस्ट' का किया समर्थन

राहुल गांधी ने वन मैन वन पोस्ट का समर्थन करते हुए कहा कि उन्हें इस वर्ष की शुरुआत में राजस्थान के उदयपुर में हुए चितंन शिविर में लिये गये 'वन मैन एक पोस्ट' समेत सभी फैसलों का अनुसरण किये जाने की उम्मीद है. ये संकेत है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहे राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को दोहरी भूमिका निभाने के लिए दो पद नहीं मिल सकते. पढे़ं पूरी खबर

इमाम उमर इलियासी से मिले RSS प्रमुख, मोहन भागवत को बताया 'राष्ट्रपिता'

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को 'अखिल भारतीय इमाम संगठन' के प्रमुख इमाम उमर अहमद इलियासी से मुलाकात की. बैठक में संघ के कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद थे. इस बैठक के बाद इमाम इलियासी ने एक ऐसा बयान दिया, जिसे सुनकर सियासी जानकार भी हैरत में पड़ गए. दरअसल, एक निजी चैनल से बात करते हुए इलियासी ने मोहन भागवत को 'राष्ट्र ऋषि' और 'राष्ट्रपिता' कहकर संबोधित किया. पढ़ें पूरी खबर

कश्मीर से कन्याकुमारी तक रोलर स्केट पर यात्रा, देंगे 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' का संदेश

बीस लोगों की एक टीम कश्मीर के लाल चौक से कन्याकुमारी तक 5000 किलोमीटर की यात्रा रोलर स्केट पर तय करेगी (Journey on roller skate from Kashmir to Kanyakumari). अभियान की शुरुआत 27 सितंबर को लालचौक से होगी. पढ़ें पूरी खबर

UP: पॉक्सो कोर्ट ने रचा इतिहास, 10 दिन में ही रेप के दोषी को सुनाई उम्रकैद की सजा

प्रतापगढ़ की विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने इतिहास रचते हुए 10 दिन के अंदर रेप मामले में दोषी को आजीवन कारावास (अंतिम सांस तक जेल) की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है. पढ़ें पूरी खबर

संसदीय समिति ने की फ्री बूस्टर डोज देने की अवधि 75 दिन बढ़ाने की सिफारिश

संसदीय समिति ने महिलाओं की कम टीककरण दर को लेकर चिंता जताई है, साथ ही समिति ने मुफ्त बूस्टर डोज देने की अवधि 75 दिन के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है. इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में टीके के प्रति जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया है. ईटीवी भारत के वरिष्ठ संवाददाता गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.

भ्रष्टाचार को लेकर केंद्र को मिली 46 हजार से ज्यादा जन शिकायतें, वित्तीय सेवा विभाग रहा अव्वल

भारत सरकार (Central government) के सभी विभागों में भ्रष्टाचार व्याप्त है और यह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. साल 2022 के लिए शुरुआती आठ महीनों में केंद्र सरकार को भ्रष्टाचार के मामलों में मिली जन शिकायतों को आंकड़े सामने आए हैं. बीते 8 महीनों में केंद्र सरकार को 46 हजार से भी ज्यादा जन शिकायतें मिली हैं. पढे़ं पूरी खबर

अमित शाह बिहार आ रहे हैं, मैंने सुना है.. लालू, नीतीश, तेजस्वी सब दुखी हैं'

अमित शाह के बिहार दौरे पर सवाल उठाने को लेकर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने महागठबंधन की सरकार को जमकर (Ravi Shankar Prasad attack on Mahagathbandhan ) लताड़ लगाई. उन्होंने कहा कि बिहार में कौन आ रहा है और कौन नहीं आ रहा है, इस पर सवाल उठाना महागठबंधन को लोग बंद करे. पढ़ें पूरी खबर

MUST READ :

Congress President Election : 'वफादार' और 'दमदार' गहलोत को कितनी टक्कर दे पाएंगे डिप्लोमेटिक थरूर

Congress President Election काफी दिलचस्प होने वाला है. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर के चुनावी समर में उतरने की सुगबुगाहट तेज होने से चुनाव होना तय हैं. जानिए किसमें कितना है दम.

VIDEO :

UP: काल बना पिटबुल कुत्ता, गाय को ऐसे जकड़ा कि देखकर कांप जाएंगे, देखें Video

यूपी के कानपुर में गंगा घाट पर पिटबुल डॉग ने एक गाय पर हमला कर दिया. बड़ी कोशिश के बाद लोगों ने गाय को कुत्ते से छुड़ा पाए. अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायारल हो रहा है. पढ़ें पूरी खबर