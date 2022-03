आज की वो खबरें जिन पर बनीं रहेंगी नजरें

1 - लोक सभा में यूक्रेन से लौटे छात्रों के भविष्य पर सवाल, संसद में बयान देंगे विदेश मंत्री जयशंकरयूक्रेन और रूस की लड़ाई का आज 20वां दिन है. यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने गए भारतीय छात्रों को युद्धग्रस्त इलाकों से भागना पड़ा है. ऑपरेशन गंगा के तहत भारत लाए गए ऐसे हजारों भारतीय बच्चों के भविष्य का मुद्दा लोक सभा में उठाया गया. सांसदों ने यूक्रेन से लौटे छात्रों के भविष्य पर सवाल किए और कहा कि सरकार यूक्रेन से लौटे बच्चों के मेडिकल कोर्स को पूरा कराने का जिम्मा उठाए. विदेश मंत्री इस मुद्दे पर आज संसद में बयान देंगे. पढे़ं पूरी खबर.

--- कल से 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे लगवा सकते हैं कोविड वैक्सीन. इसका नाम कॉर्बेवैक्‍स है. इसका विनिर्माण बॉयोलोजिकल ई. लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा किया गया है.

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1 - लोक सभा में जम्मू-कश्मीर के बजट पर चर्चा, वित्त मंत्री सीतारमण ने दिया जवाब

संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया. पहले दिन लोक सभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जम्मू-कश्मीर के लिए बजट संबंधी प्रस्ताव पेश किया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विस्तृत चर्चा का जवाब दिया. उन्होंने कहा कि 22 सांसदों ने जम्मू-कश्मीर के संबंध में काफी संवेदनशील रुख दिखाया है. इसके अलावा प्रश्नकाल के दौरान सरकार से बढ़ती बेरोजगारी, युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों की निकासी समेत कई मामलों पर सवाल पूछे गए. पढे़ं पूरी खबर.

2 - BJP संसदीय बोर्ड ने चार राज्यों में तय किये पर्यवेक्षक, करेंगे मुख्यमंत्रियों का चुनाव

भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) के संसदीय बोर्ड (parliamentary board bjp) ने सोमवार को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में विधायक दल के नेता के चयन के लिए केंद्रीय मंत्रियों क्रमश: अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण और नरेंद्र सिंह तोमर को केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है. देखें वीडियो.

3 - पंजाब में कांग्रेस की हार के लिए पूरी तरह से गांधी परिवार जिम्मेदार : अमरिंदर

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गांधी परिवार पर निशाना साधा है. कैप्टन ने कहा कि चुनाव में हार के लिए पूरी तरह से गांधी परिवार जिम्मेदार है. उनका कहना है कि जब वह सीएम थे तो कांग्रेस की स्थिति पंजाब में बेहतर थी. पढे़ं पूरी खबर.

4 - थरूर ने पीएम मोदी को बताया जबरदस्त जोश वाला नेता, पर दे डाली ऐसी नसीहत

कांग्रेस नेता शशि थरूर (Congress leader Shashi Tharoor) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए उन्हें जबरदस्त जोश और गतिशीलता वाला व्यक्ति करार दिया है. हाल ही में संपन्न उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव (Assembly elections in Uttar Pradesh) में भाजपा की जीत का श्रेय भी उन्हें दिया है. हालांकि, थरूर ने उन्हें नसीहत भी दे डाली. पढ़ें पूरी खबर.

5 - बैंकिंग व साइबर धोखाधड़ी के मामलों में महाराष्ट्र अव्वल, देश के हर कोने में हुए फ्रॉड

भारत के सबसे बड़े औद्योगिक राज्य (Largest Industrialized States of India) जैसे महाराष्ट्र और तमिलनाडु, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और साइबर धोखाधड़ी का उपयोग करके बैंकिंग फ्रॉड के मामलों में सबसे अधिक असुरक्षित हैं. वित्त मंत्रालय द्वारा सोमवार को साझा किए गए नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों से यह जानकारी मिली है. पढे़ं पूरी खबर.

6 - चीन में ओमीक्रोन के मामले बढ़े, शेनझेन में लॉकडाउन

चीन के मुख्य भूभाग पर शेनझेन से लेकर किंगदाओ तक के लोग संक्रमित हो रहे हैं. हालांकि, यूरोप या अमेरिका या हांगकांग शहर में आने वाले संक्रमण के मामलों से यह संख्या कहीं कम हैं. हांगकांग में रविवार को कोरोना वायरस के 32,000 मामले आए. सरकार ने संकेत दिया है कि वह समय रहते संक्रमण के प्रसार को रोकने की अपनी सख्त रणनीति कायम रखेगी. पढे़ं पूरी खबर.

7 - एनएसई की पूर्व महाप्रबंधक चित्रा रामकृष्ण को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) धोखाधड़ी मामले में पूर्व CEO चित्रा रामकृष्ण को दिल्ली की एक अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा दिया है. सीबीआई ने हाल में इस मामले में रामकृष्ण से पूछताछ की थी. आयकर (आईटी) विभाग ने पहले मुंबई और फिर चेन्नई में रामकृष्ण से जुड़े विभिन्न परिसरों पर छापा मारा था. पढ़ें पूरी खबर.

8 - 12-14 साल के बच्चों का कोविड टीकाकरण 16 मार्च से : स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया

केंद्र 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को कोरोना टीका 16 मार्च से लगाया जाएगा. वरिष्ठ नागरिकों को एहतियातन खुराकें देने के लिए कोमॉर्बिडिटी की शर्त हटा दी जाएगी. आधिकारिक सूत्रों की ओर से जानकारी दिए जाने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर बच्चों के कोरोना टीकाकरण की पुष्टि की. पढे़ं पूरी खबर.

9 - विधानसभा में CM नीतीश हुए अध्यक्ष पर आगबबूला

लखीसराय के मामले (Misbehavior with Speaker Vijay Sinha in Lakhisarai) पर विधानसभा में आए दिन हो रहे हंगामे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा कि आप संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं. इस तरह से सदन नहीं चलेगा. एक ही मामले को रोज रोज उठाने का कोई मतलब नहीं. पढ़िए पूरी खबर..

10 - पंजाब में हार पर कांग्रेस में कलह, सुनील जाखड़ ने अंबिका सोनी पर साधा निशाना

विधानसभा चुनाव में हार के बाद पंजाब कांग्रेस के नेता सुनील जाखड़ ने मुखरता से विरोध शुरू कर दिया है. उन्होंने इशारों में इस हार के लिए अंबिका सोनी पर निशाना साधा, जिनकी पैरवी के कारण राहुल गांधी ने चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाया था. पढे़ं पूरी खबर.

SPECIAL :

1 - 1998 वंधमा हत्याकांड: जब 23 कश्मीरी पंडितों की हत्या से दहल उठा था पूरा गांव

25 जनवरी 1998 की रात कश्मीर के साथ ही पूरे देश के लिए 'काली रात' साबित हुई जब एक साथ 23 कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट उतार दिया गया. आज भी स्थानीय लोग उस रात को यादकर सिहर उठते हैं. उनका कहना है कि इस हत्याकांड ने मन और आत्मा पर गहरा घाव छोड़ा. कश्मीर से खास रिपोर्ट. पढ़ें पूरी खबर.

2 - 'सोनिया ने की थी इस्तीफे की पेशकश', पार्टी नेताओं ने एक सुर से नकारा

कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में गांधी परिवार के सदस्यों ने पार्टी के संगठनात्मक पदों से हटने का ऑफर दिया, लेकिन बैठक में शामिल नेताओं ने इसे ठुकरा दिया. इन नेताओं ने कहा कि हार के लिए सिर्फ गांधी परिवार ही नहीं, हम सब जिम्मेदार हैं. इसलिए सोनिया या राहुल या प्रियंका के इस्तीफे की कोई जरूरत ही नहीं है. विस्तार से पढे़ं पूरी खबर.

3 - श्रीलंका के वित्त मंत्री बेसिल राजपक्षे का भारत दौरा, जानें क्या हैं इसके मायने

श्रीलंका के वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे (Sri Lanka Finance Minister Basil Rajapaksa) मंगलवार को भारत दौरे पर पहुंच रहे हैं. इस मसले पर पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल (Former Foreign Secretary Kanwal Sibal) ने कहा कि ऐसे समय में जब श्रीलंका सबसे बड़े आर्थिक पतन का सामना कर रहा है, तो चीन मदद करने आगे नहीं आया बल्कि वह भारत था, जिसने मदद की. पढ़ें यह रिपोर्ट.

4 - चीन के नए उपकरण से सैन्य संचार को खतरा

चीनी वैज्ञानिकों ने एक ऐसे ऊर्जा उपकरण का आविष्कार किया है जिसके सैन्य इलेक्ट्रॉनिक वार (ईडब्ल्यू) सहित बहु-आयामी उपयोग हो सकते हैं. वरिष्ठ संवाददाता संजीब कुमार बरुआ की रिपोर्ट.

VIDEO :

5 - बिहार की 'स्पाइडर गर्ल्स' चढ़ जाती हैं 12 फीट की दीवारें, हिमालय की बुलंदियों को छूने की तमन्ना

फिलहाल 'स्पाइडर मैन' आराम कर सकता है, क्योंकि बिहार की 'स्पाइडर गर्ल्स' (Bihars Spider girls) ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है. बिना किसी सहारे के वे 12 फीट की दीवारों पर चढ़ सकती हैं और उनका यह कारनामा (viral on social media) सोशल मीडिया पर वायरल है. देखें वीडियो.

6 - ओवैसी का आरोप- जम्मू-कश्मीर को कठपुतली की तरह नियंत्रित करना चाहती है केंद्र सरकार

लोक सभा में असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास किया. उन्होंने कहा कि 2019 में जम्मू-कश्मीर में लागू संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के बाद क्या सकारात्मक बदलाव हुए हैं, सरकार को यह बताना चाहिए. उन्होंने कहा कि कश्मीर में बेरोजगारी 7.2 फीसद है जो पूरे देश में सबसे अधिक है. उन्होंने JKIDC के गठन पर कहा कि यह एक शैतान बनाने की तरह है. इसके फैसलों को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती जो गलत है. उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में गलत फैसलों को चुनौती देने के प्रावधान होते हैं. बकौल ओवैसी, केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर को कठपुतली की तरह नियंत्रित करना चाहती है. उन्होंने कहा कि पत्रकार को पकड़ने के बाद उस पर यूएपीए के तहत मामले दर्ज किए जाते हैं. सरकार कहती है कि वह लोगों के दिलो-दिमाग को जीतना चाहती है, लेकिन कथनी और करनी में फर्क नजर आता है. देखें वीडियो.

7 - लोक सभा में जम्मू-कश्मीर के लिए आर्थिक फैसलों पर कांग्रेस की कड़ी आपत्ति, वित्त मंत्री ने दिया करारा जवाब

लोक सभा में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट फॉर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू-कश्मीर (supplementary demands for grants for the union territory of jammu and kashmir for the financial year 2021-2022) पर चर्चा शुरू होने के बाद एनके प्रेमचंद्रन और मनीष तिवारी ने एक बार फिर आपत्ति जताई. हालांकि, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यूपीए के कार्यकाल में पहले भी ऐसा हो चुका है. कांग्रेस व अन्य सांसदों की आपत्ति निराधारा है. भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भी कहा कि संविधान के आर्टिकल 357 के तहत केंद्र सरकार के पास जम्मू-कश्मीर के संबंध में फैसला लेने का पूरा अधिकार है. ऐसा इसलिए क्योंकि जम्मू-कश्मीर की विधानसभा भंग है, ऐसे में संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के हित में फैसले ले सकती है. करीब 20 मिनट तक तर्क-वितर्क चलता रहा. लोक सभा में पीठासीन सभापति भर्तृहरि माहताब ने व्यवस्था दी और कहा कि संसद में सप्लीमेंट्री डिमांड्स के प्रस्ताव पर चर्चा और वोटिंग कराई जा सकती है. इसके बाद चर्चा शुरू की गई. देखें वीडियो.

8 - कश्मीर पर चर्चा के दौरान बोलीं सांसद, '60 साल आपने क्या किया' बोरिंग हो गया, कुछ नया डायलॉग निकालिए'

एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास पर केंद्र सरकार से तीखा सवाल किया है. उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों ने पिछले 60 साल में क्या किया, बार-बार ऐसा कहना पुराना डायलॉग हो चुका है. उन्होंने कहा कि केवल अनुच्छेद 370 हटाने का जिक्र करते रहने से जम्मू-कश्मीर के लोगों के जीवन में बदलाव नहीं आने वाला. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में महिलाओं और बच्चों का जीवन संवारने के लिए निवेश किए जाने की जरूरत है, इससे किसी को इनकार नहीं है, लेकिन एक सवाल वे जरूर करना चाहेंगी, जम्मू-कश्मीर के लिए वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में कश्मीरी पंडितों के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, सरकार को यह बताना चाहिए. उन्होंने कहा कि सात साल काफी लंबी अवधि होती है जिसमें आप कुछ कर सकते थे. कुपोषित बच्चे की परवरिश की मिसाल देते हुए सुप्रिया सुले ने कहा कि एक मां उसे खाना खिला कर मां दौड़ाकर स्कूल भेज देती है, तो सात साल में काफी कुछ किया जा सकता है. पढे़ं पूरी खबर.