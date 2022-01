आज की वो खबरें जिन पर बनीं रहेंगी नजरें

1 - सीतारमण आज पेश करेंगी आम बजट, स्वास्थ्य क्षेत्र, बुनियादी ढांचे पर फोकस की उम्मीद

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) आज पूर्वाह्न 11 बजे लोकसभा में आम बजट (union budget 2022) पेश करेंगी. पिछले साल की तरह इस बार भी पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा. उम्मीद की जा रही है कि सरकार आम बजट में जीडीपी वृद्धि को बढ़ावा देने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उपायों की घोषणा करेगी. यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1 - budget session economic survey : अगले साल जीडीपी 8.5% रहने की उम्‍मीद

वित्त मंत्री सीतारमण ने लोक सभा में 2021-22 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश (budget session economic survey) किया. लोक सभा में पेश आर्थिक सर्वेक्षण में अनुमान लगाया गया है कि वित्त वर्ष 2022-23 में जीडीपी ग्रोथ 8.5 फीसद रहेगा. पढ़ें पूरी खबर

2 - assembly elections : निर्वाचन आयोग ने चुनावी रैलियों में दी ढील

पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव (five state assembly election) को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ी घोषणा की है. केंद्रीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने डोर टू डोर कैंपेन में भी छूट दी है. अब एक उम्मीदवार 20 लोगों के साथ घर-घर जाकर चुनाव प्रचार कर सकेगा. पढ़ें पूरी खबर.

3 - ममता ने अपने ट्विटर अकाउंट पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ को किया ब्लॉक

प. बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच अविश्वास की खाई बढ़ती ही जा रही है. आज मुख्यमंत्री ने अपने ट्विटर अकाउंट पर राज्यपाल को ब्लॉक कर दिया. पढ़ें पूरी खबर.

4- UP Assembly Election: अखिलेश ने करहल से किया नामांकन, टक्कर देंगे केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल

यूपी में विधानसभा चुनाव का सियासी घमासान (Political turmoil in UP assembly elections) अब शबाब पर है. सोमवार को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट से नामांकन (Akhilesh filed nomination from Karhal) दाखिल कर दिया. वहीं बीजेपी ने उनके मुकाबले के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी बघेल को मैदान में उतारने का फैसला किया है. पढ़ें पूरी खबर.

5 - फेसबुक पोस्ट को लेकर व्यक्ति की हत्या, हिंदू संगठनों का पूरे गुजरात में प्रदर्शन, पुलिस का लाठीचार्ज

कई हिंदू संगठनों ने अहमदाबाद के धंधुका कस्बे में 25 जनवरी को एक युवक की हत्या के विरोध (protest against murder of youth) में सोमवार को पूरे गुजरात में प्रदर्शन (Demonstration across Gujarat) किया. युवक की हत्या छह जनवरी को एक फेसबुक पोस्ट कथित तौर पर साझा करने को लेकर की गई थी जिसके बारे में कुछ लोगों का आरोप है कि उससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत (hurt their religious sentiments) हुईं. पढ़ें पूरी खबर.

6 - RRR Release Date : 25 मार्च को रिलीज होगी RRR, राजामौली बोले- अब डेट फिक्स है

साउथ फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज डायरेक्टर एसएस राजामौली की मच अवेटेड फिल्म 'आरआरआर' की रिलीज डेट सामने आ गई है. फिल्म पहले इस साल 7 जनवरी को रिलीज होनी थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से फिल्म की रिलीज को पोस्टपोन कर दिया गया. पढे़ं पूरी खबर.

7 - कमल के फूल और रोटी ने हमेशा देश को बांटने वालों को दिया मुंह तोड़ जवाब: PM Modi

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की ये वो धरती है जिसने 1857 की क्रांति में देश को एकजुटता का संदेश दिया था, कमल के फूल और रोटी ने हमेशा देश को बांटने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया. हम एकजुट रहेंगे तो कोई हमें कभी परास्त नहीं कर पाएगा. पढ़ें पूरी खबर.

8 - संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण, वैक्सीनेशन और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए सरकार को सराहा

सोमवार को संसद के बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद में अभिभाषण दिया. इस दौरान उन्होंने सरकार की सरकार की उपलब्धियों के बारे में विस्तार में बताया. बता दें कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के तुरंत बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2021-22 के लिए आर्थिक समीक्षा लोकसभा में पेश करेंगी. वह एक अप्रैल, 2022 से शुरू होने वाले अगले वित्त वर्ष के लिए मंगलवार को आम बजट पेश करेंगी. पढे़ं पूरी खबर.

9 - कर्नाटक में उडुपी गर्ल्स कॉलेज कक्षाओं में नहीं देगा हिजाब की अनुमति

उडुपी के सरकारी गर्ल्स पीयू कॉलेज (Government Girls PU College of Udupi) ने स्पष्ट रूप से सूचित किया है कि हिजाब (Islamic headscarf) पहनने वाली छात्राओं को कक्षाओं के अंदर जाने की अनुमति नहीं (not allowed inside classes) दी जाएगी. पढे़ं पूरी खबर.

MUST READ :

SPECIAL:

1- UP Election : प्रियंका के 'अपने' नहीं रहे अपने, बढ़ रहीं चुनौतियां

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रहीं हैं. उनके नेता एक के बाद एक पार्टी छोड़ रहे हैं. कई नेता, जो पार्टी में तो हैं, लेकिन असंतुष्ट बताए जा रहे हैं. पार्टी को उनसे भी खतरा है. यह स्थिति तब है, जबकि पहली बार प्रियंका गांधी खुलकर यूपी चुनाव की कमान संभाल रहीं हैं. धर्म और जाति से प्रेरित राजनीतिक परिदृश्य में महिलाओं को टिकट आवंटन में 40 फीसदी जगह देने का प्रियंका का दांव भी बहुत ही जोखिम भरा हो सकता है. प्रियंका के सामने क्या हैं चुनौतियां, पढ़िए वरिष्ठ पत्रकार अतुल चंद्र का एक विश्लेषण.

EXCLUSIVE:

2- ईटीवी भारत से बोले आर्थिक विशेषज्ञ आकाश जिंदल, 'सुपर रिच टैक्स' पर सरकार करे विचार

आर्थिक विशेषज्ञ आकाश जिंदल ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था कोविड की वजह से बुरी तरह प्रभावित हुई है. विकास दर धीमी हो चुकी है. उत्पादन प्रभावित हुआ है और इसका सबसे अधिक असर मध्यम वर्गीय लोग, छोटे व्यापारी, कृषि क्षेत्र पर पड़ा है. ईटीवी भारत से बात करते हुए जिंदल ने कहा कि क्योंकि इस वक्त पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लिहाजा केंद्र सरकार रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दों पर जरूर राहत देने की कोशिश करेगी. बजट से और क्या हैं उम्मीदें, उनसे बातचीत की है हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ शर्मा ने. पढ़ें पूरी खबर.