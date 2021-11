कांकेर : महाराष्ट्र बॉर्डर पर महाराष्ट्र पुलिस की स्पेशल सी 60 यूनिट (Special C 60 Unit of Maharashtra Police) ने 26 नक्सलियों को मार गिराया था. एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 50 लाख का इनामी नक्सली नेता मिलिंद तेलतुंबडे मारा गया. इस मुठभेड़ में 2 लाख का इनामी डिविजिनल और कमांडर लोकेश मडकाम, 16 लाख कसानसुर दलम के डीवीसीएम महेश गोटा भी मारा गया.

ETV भारत की टीम पहुंची ग्राउंड जीरो

इसके एक दिन के बाद ETV भारत पुलिस-नक्सलियों के बीच मुठभेड़ (Encounter between police and naxalites) वाले स्थल पर पहुंची. चारों तरफ पहाड़ों से घिरा घनघोर जंगलों से आच्छादित हिड़काटोला के पास C 60 कामांडो और नक्सलियों के बीच के संघर्ष (C 60 Clash between Commandos and Naxalites) की कहानी वहां मौजूद खून के धब्बे, पेंड़ों पर गोलियों के निशान (bullet marks) तथा तितर-बितर हो चुके नक्सलियों के सामान खुद-ब-खुद बयां कर रहे थे. एक दिन पहले गोलियों की तड़तड़ाहट से कांप उठे जंगल की वादियों में मानों मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था.

यहीं हुआ 26 नक्सलियों का सफाया

ग्राउंड जीरो पर बिखरे पड़े नक्सलियों के सामान

घटना स्थल पर नक्सलियों के बैग, राशन समाग्री जमीन पर बिखरा पड़ा था. जवानों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से नक्सलियों द्वारा दागे गए देशी राकेट लांचर (native rocket launcher) के अवशेष अभी भी घटनास्थल पर मौजूद है. गढ़चिरौली पुलिस ने कहा है कि गढ़चिरौली पुलिस सी-60 के विशेष जवान नक्सल विरोधी अभियान चला रहे थे. इसी क्रम में शनिवार की सुबह करीब छह से साढ़े छह बजे तक 90 से 100 नक्सलियों ने पुलिस पार्टी पर हमला बोल दिया.

पुलिस पार्टी पर किया था जानलेवा हमला

यह हमला पुलिस की हत्या और हथियार लूटने की नीयत से किया गया. नक्सलियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने नक्सलियों के सरेंडर करने का आह्वान किया. बावजूद, नक्सलियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग जारी रखी. इसके बाद पुलिस पार्टी ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग शुरू कर दी.

पुलिस की जवाबी फायरिंग में नक्सली पहाड़ की शरण में जंगल की ओर भाग गए. करीब साढ़े नौ बजे तक चली फायरिंग दोपहर करीब साढ़े तीन बजे थमी. मुठभेड़ के बाद घटनास्थल की तलाशी के बाद 20 पुरुष और 6 महिला नक्सलियों के शव बरामद किए गए.

कुल मारे गए 26 नक्सलियों में 20 पुरुष नक्सली और 6 महिलाएं बताई जा रही हैं. सूत्रों के अनुसार, नक्सलियों के पास से 29 हथियार बरामद हुए हैं. जिसमें एके-47, इंसास रायफल और एसएलआर शामिल है.