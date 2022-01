नई दिल्ली: नेपाल में बृहस्पतिवार रात 11:59 पर बगलुंग (earthquake in Baglung, Nepal) से 36 किलोमीटर पश्चिम में मध्य-पहाड़ी क्षेत्र में भूकंप का झटका महसूस किया गया. भूकंप की तीव्रता 4.3 आकी गयी (An earthquake of Magnitude 4.3). भूकंप से फिलहाल किसी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं है.

भूकंप का केंद्र नेपाल की राजधानी काठमांडू से लगभग 300 किमी दूर पश्चिम, उत्तर- पश्चिम में भारत के अयोध्या (उत्तर प्रदेश) से 176 किलोमीटर उत्तर, उत्तर- पूर्व में स्थित था.

भूकंप के कारण किसी तरह के जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है. हिमालयी क्षेत्र होने के कारण पूरे नेपाल भूकंप का खतरा बना रहता है.

(आईएएनएस)