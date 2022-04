कांगड़ा: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जिले कांगड़ा में जनसभा (Kejriwal rally in kangra) को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक पर जमकर निशाना साधा. हालांकि उनके निशाने पर जेपी नड्डा से लेकर अनुराग ठाकुर और सीएम जयराम ठाकुर जैसे बीजेपी नेता ही ज्यादा रहे. अरविंद केजरीवाल ने अपने पूरे भाषण में दिल्ली मॉडल की खूबियां गिनाई और हिमाचल की जनता से एक मौका मांगा. इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस को (kejriwal attacks on bjp and congress) आड़े हाथ लिया.

हिमाचल को भगवान ने दिया और कांग्रेस-बीजेपी ने लूटा- कांगडा में अरविंद केजरीवाल (Kejriwal in Kangra) ने हिमाचल की तारीफ से अपने भाषण की शुरुआत की. उन्होंने कहा कि भगवान ने दुनिया में सबसे खूबसूरत हिमाचल को बनाया है. हिमाचल को बनाने में भगवान ने कोई कसर नहीं छोड़ी. उन्होंने कहा कि पहाड़, नदियां जड़ी बुटियां सबकुछ भगवान ने हिमाचल को दिया. केजरीवाल ने यह भी कहा कि जैसे भगवान ने हिमाचल को अच्छी चीजें देने में कोई कसर नहीं छोड़ी वैसे ही बीजेपी और कांग्रेस ने हिमाचल को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी.

अरविंद केजरीवाल ने की कांगड़ा में जनसभा

लूटा इन्होंने और गालियां मुझे देते हैं- केजरीवाल ने कहा कि हिमाचल में 30 साल तक कांग्रेस और 17 साल तक भाजपा ने राज किया, लेकिन दोनों ने हिमाचल को लूटने का काम किया. हिमाचल में आज लोग जितनी भी समस्याओं का सामना कर रहे हैं वह कांग्रेस और भाजपा की देन है. आम आदमी पार्टी ने हिमाचल को लूटने का प्रयास नहीं किया लेकिन बीजेपी के नेता उन्हें ही गाली देते हैं. उन्होंने कहा कि, 'कुछ दिनों से देख रहा हूं दोनों दल (कांग्रेस और भाजपा) मुझे गालियां दे रहे हैं. मैंने थोड़ी हिमाचल को लूटा है. मेरा क्या कसूर है की जेपी नड्डा और अनुराग ठाकुर अपने भाषणों में मुझे गालियां देते हैं.'

सीएम जयराम ठाकुर पर भी निशाना- केजरीवाल ने कहा कि हिमाचल को दिल्ली की तरह ईमानदार सरकार की जरूरत है और वो सिर्फ आम आदमी पार्टी ही दे सकती है. उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर (Kejriwal on JaiRam Thakur) के मुताबिक हिमाचल में दिल्ली मॉडल नहीं चलेगा. दिल्ली मॉडल का मतलब ईमानदार सरकार है. जयराम ने कहा था कि हिमाचल की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां अलग हैं. मैं कहता हूं कुछ अलग नहीं, इनकी नीयत खराब है. केजरीवाल ने कहा कि साढ़े चार सालों में जयराम ठाकुर ने एक भी नौकरी नहीं दी. जबकि दिल्ली में हमारी सरकार ने 5 साल में 12 लाख नौकरियां दी और आने वाले वक्त में 20 लाख नौकरियां देंगे. पंजाब में भी हमारी सरकार बनी है और युवाओं को रोजगार देने के लिए नौकरियां निकाली गई हैं.

बिजली फ्री करने पर तंज: केजरीवाल ने हिमाचल दिवस पर की गई फ्री बिजली की सीएम जयराम की घोषणाओं पर तंज कसते हुए कहा कि, 'एक हॉल में परीक्षा चल रही थी. मैं आगे बैठा था और जयराम पीछे बैठकर मेरी नकल कर रहे थे. उन्होंने भाजपा से सवाल किया कि केवल हिमाचल में ही बिजली फ्री क्यों की गई. मध्यप्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों में जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां बिजली मुफ्त क्यों नहीं देते. केजरीवाल ने कहा कि जयराम ठाकुर ने सिर्फ चुनाव को देखते हुए ये फैसला लिया है, चुनाव के बाद हिमाचल में मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी.

दिल्ली मॉडल हिमाचल में करेंगे लागू- केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली मॉडल विकास का मॉडल है, जहां स्कूल और अस्पताल अच्छे हैं, लाखों छात्र प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूलों में एडमिशन ले रहे हैं और दिल्ली की जनता को मुफ्त इलाज की सुविधा है फिर चाहे किडनी ट्रांसप्लांट जैसा बड़ा ऑपरेशन ही क्यों ना हो. दिल्ली में बिजली, पानी, मोहल्ला क्लीनिक जैसी सुविधाए हैं और हमने दिल्ली से लेकर पंजाब तक भ्रष्टाचार को खत्म किया है. यही दिल्ली मॉडल हिमाचल में भी लागू करेंगे. दिल्ली के सरकारी स्कूल और अस्पतालों की हालत खराब थी लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने उसे दुरुस्त किया और आज दिल्ली के स्कूल और अस्पताल कई राज्यों के लिए मिसाल हैं.

मैं देशभूक्त हूं: केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी के नेता मुझपर तरह-तरह के आरोप लगाते हैं लेकिन मुझे राजनीति करनी नहीं आती. मैं गंदी राजनीति नहीं करता हूं, मैं देशभक्त हूं और 24 घंटे देश के लिए जीता हूं. मेरी जान देश के लिए हाजिर है. मुझे विकास करना आता है, काम करना आता है, जो हमने दिल्ली और पंजाब में करके दिखाया है. इसके साथ ही उन्होंने हिमाचल की जनता को दिल्ली के विकास मॉडल को देखने के लिए आमंत्रित किया.'

अगर काम ना करूं तो आगे वोट मत देना: अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दूसरी पार्टियों में जो अच्छे लोग हैं वो हमारी पार्टी में आएं. आपने 30 साल कांग्रेस और 17 साल बीजेपी को दिए, अब एक मौका आपसे मैं मांगता हूं, अगर काम न करूं तो आगे वोट मत देना. गौरतलब है कि साल के आखिर में होने वाले हिमाचल विधानसभा को देखते हुए केजरीवाल पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि उनकी पार्टी प्रदेश की सभी 68 सीटों पर लड़ेगी. चुनाव के नजदीक आता देख अरविंद केजरीवाल ने कमर कस ली है और यही वजह है कि अप्रैल के महीने में वो दूसरी बार हिमाचल (Arvind Kejriwal in Himachal) के दौरे पर आए. इससे पहले 6 अप्रैल को मंडी में आम आदमी पार्टी का रोड शो हुआ था, जिसमें केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी शिरकत की थी.