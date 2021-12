नई दिल्ली : भारत में कोविड-19 (Covid-19 in India) पिछले 24 घंटों में 7,495 नए मामले (new cases of corona) सामने आए हैं. वहीं, देश में कोरोना का नया स्वरूप ओमिक्रोन (corona new variant Omicron) के कुल मामलों की संख्या (Omicron total cases) बढ़कर 236 हो गई है. यह जानकारी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare) की ओर से दी गई है.

स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, भारत में Omicron मामलों की कुल संख्या (Omicron cases in India) 236 हो गई है. इनमें महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमिक्रोन (Omicron in Maharashtra and Delhi) के सबसे अधिक पाए गए हैं. महाराष्ट्र और दिल्ली में क्रमशः 65 और 64 मामले मिले हैं. वहीं, इनमें से 104 लोग स्वस्थ हो चुके हैं.

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, कोविड-19 संक्रमण से 6,960 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद कोरोना से स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या 3,42,08,926 हो गई हैं. वहीं, कोरोना संक्रमण के कारण एक दिन में 434 लोगों ने दम तोड़ दिया है. एक दिन की मौतों की संख्या को मिलाकर अब तक कुल 4,78,759 मौतें दर्ज की गई हैं.

देश में सक्रिय मामलों की संख्या 78,190 हैं. वहीं, देश व्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 1,39,69,76,774 लोगों को टीके के दोनों खुराकें दी जा चुकी हैं.