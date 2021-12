नई दिल्ली : भारत में कोविड-19 (Covid-19 cases in India) के पिछले 24 घंटों में 7,447 नए मामले और 391 मौतें दर्ज की गई हैं. यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Ministry of Health and Family Walfare) की ओर से शुक्रवार को जारी ताजा आंकड़ों से मिली है.

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, भारत में सक्रिय मामले (active cases in India) 86,415 है. वहीं, पिछले 24 घंटों में 7,886 लोग स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं. महामारी की शुरुआती स्थिति (early state of pandemic) के बाद से अब तक स्वस्थ हुए लोगों की कुल संख्या 3,41,62,765 हो गई है.

मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत में कोविड-19 महामारी (Covid-19 pandemic in India) से अब तक 4,76,869 लोगों ने दम तोड़ा है. टीकाकरण अभियान (Vaccination Campaign) के तहत अब तक कुल 1,35,99,96,267 लोगों को कोविड रोधी टीके (Covid Vaccine) लगाए जा चुके हैं.

(एएनआई)