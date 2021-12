नई दिल्ली : भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 (Covid-19 new cases in india) के 8,503 नए मामले सामने आए हैं. इन ताजा आंकड़ों में केवल केरल से ही 4,169 नए मामले दर्ज किये गए हैं, जिसके बाद संक्रमितों की कुल संख्या 3,46,74,744 हो गई है. संक्रमण से 624 लोगों की मौत के बाद मौतों की संख्या 4,74,735 हो गई है. यह जानकारी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare) की ओर से दी गई है.

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 94,943 हो गई, जो कुल मामलों का 0.27 फीसदी है. यह दर मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है. वहीं, राष्ट्रीय स्तर पर मरीजों के स्वस्थ होने की दर 98.36 फीसदी है और यह मार्च, 2020 के बाद से सबसे ज्यादा है. पिछले 24 घंटे में उपचार करा रहे मरीजों की संख्या में 201 की वृद्धि हुई है. आंकड़ों के अनुसार, दैनिक संक्रमण दर 0.66 प्रतिशत दर्ज की गयी, जो पिछले 67 दिन से दो प्रतिशत से कम है. साप्ताहिक संक्रमण दर 0.72 प्रतिशत दर्ज की गयी, जो पिछले 26 दिन से एक प्रतिशत से कम है.

देश में अभी तक कुल 3,41,05,066 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और कोविड-19 से मृत्यु दर 1.37 प्रतिशत है. राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 131.18 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है.

मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, देश में पिछले 24 घंटे में जिन 624 लोगों की संक्रमण से मौत की पुष्टि हुई है, उनमें से चंडीगढ़ के 256, केरल के 225 और गोवा के 94 लोग थे. नए दिशा-निर्देशानुसार, कोविड-19 के कारण मौत की परिभाषा को व्यापक किए जाने के मद्देनजर उचित जांच एवं आंकड़ों की समीक्षा के बाद मार्च 2020 के बाद हुई मौत के कई अन्य मामलों को कुल मृतक संख्या में जोड़ा गया है, जिसके कारण चंडीगढ़ में मृतक संख्या 256 दर्ज की गई.

केरल सरकार (Kerala Govt.) ने बताया कि राज्य में मौत के 225 मामलों में से 52 मामले पिछले कुछ दिनों में सामने आए. वहीं, मौत के 173 मामलों को केन्द्र तथा उच्चतम न्यायालय के नए दिशानिर्देशों के आधार पर कोविड-19 से मौत के मामलों में जोड़ा गया है।

गोवा सरकार के बुलेटिन के अनुसार, अगस्त 2020 से जून 2021 के बीच उन 94 अतिरिक्त मौतों को कुल मृतक संख्या में जोड़ा गया, जिनका बाद में पता चला था।

आंकड़ों के अनुसार, देश में संक्रमण से अभी तक कुल 4,74,735 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से महाराष्ट्र के 1,41,211, केरल के 42,239, कर्नाटक के 38,253, तमिलनाडु के 36,575, दिल्ली के 25,100, उत्तर प्रदेश के 22,911 और पश्चिम बंगाल के 19,575 लोग थे।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अभी तक जिन लोगों की कोरोना वायरस संक्रमण से मौत (death due to corona infection) हुई है, उनमें से 70 प्रतिशत से ज्यादा मरीजों को अन्य बीमारियां भी थीं। मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर बताया कि उसके आंकड़ों का भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के आंकड़ों के साथ मिलान किया जा रहा है।