हैदराबाद : तेलंगाना में एक कोरोना पॉजिटिव महिला ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है. मां और बच्चा फिलहाल स्वस्थ हैं. इस सफलता के लिए डॉक्टरों की टीम को स्वास्थ्य मंत्री और आईटी मंत्री (Telangana Finance and Health Minister Harish Rao and IT Minister KTR) ने बधाई दी है. जानकारी के मुताबिक, एलारेड्डी पेटा पीएचसी में एक गर्भवती महिला को भर्ती कराया गया था. महिला की टेस्ट कराने पर पता चला कि वह कोरोना से संक्रमित है.

महिला के कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद डॉक्टरों ने उसकी सर्जरी की और महिला ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया. महिला को बेहतर इलाज के लिए सिरसिला जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है. सिरसिला जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने इस घटना के बारे में ट्वीट किया. इस ट्वीट को देखने के बाद तेलंगाना के वित्त और स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव और आईटी मंत्री केटीआर ने एलेरेड्डी पेटा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उस अस्पताल के डॉक्टरों की टीम की सफलता की सराहना की है.