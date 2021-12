मुंबई : महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बृहस्पतिवार को कोविड-19 के 3,671 नये मामले सामने आए जो पिछले दिन के मुकाबले संक्रमण के नये मामलों में 46.25 प्रतिशत की वृद्धि है. बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) के अधिकारियों ने यह जानकारी दी. वहीं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार ओमीक्रोन के 198 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं. 190 मामले सिर्फ मुंबई में मिले. दिल्ली में कोविड-19 के 1313 नए मामले आए जो 26 मई के बाद से सर्वाधिक मामले हैं. संक्रमण दर बढ़कर 1.73 प्रतिशत हो गई है.

वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो कुल मामले 5,368 हैं, जो बुधवार की तुलना में 1,468 ज्यादा है. 24 घंटों में 22 लोगों की मौतों भी हुई है. महाराष्ट्र में सक्रिय मामले 18,217 हो गए हैं.

मुंबई में इस साल पांच मई के बाद संक्रमण के इतने अधिक नये मामले सामने आए हैं. हालांकि, बीते 24 घंटे के दौरान मुंबई में इस महामारी से किसी मरीज की मौत नहीं हुई.

इससे पहले देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बुधवार को 2,510 जबकि मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण (corona virus infection ) के 1,377 नये मामले सामने आए थे. पांच मई को मुंबई में कोरोना वायरस संक्रमण के 3,879 नये मामले सामने आए थे. मुंबई में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या भी बढ़कर 11,360 हो गयी है. बीते 24 घंटे के दौरान 371 मरीजों को संक्रमण मुक्त होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गयी.

कर्नाटक में कोविड-19 के 707 नये मामले, तीन मरीजों की मौत

कर्नाटक में बृहस्पतिवार को कोविड-19 के 707 नये मामले सामने आने के साथ कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 30,06,505 हो गयी, जबकि तीन और रोगियों की मौत होने से मृतकों की तादाद 38,327 पर पहुंच गयी. राज्य में पिछले कुछ दिनों के दौरान संक्रमण के नये मामलों में अचानक काफी वृद्धि देखी जा रही है. इससे पहले बुधवार को राज्य में 566 जबकि मंगलवार को 356 नये मामले सामने आए थे.

राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक, कर्नाटक में बीते 24 घंटे के दौरान 252 रोगी संक्रमण मुक्त भी हुए, जिससे राज्य में इस जानलेवा वायरस के संक्रमण को मात देने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 29,59,926 हो गयी. कर्नाटक में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 8,223 हो गयी है.

बेंगलुरू शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक 565 नये मामले सामने आए और तीन मरीजों की मौत हुई. कर्नाटक में बृहस्पतिवार को 1,14,686 नमूनों की कोविड-19 जांच की गयी. अब तक कुल 5,63,50,280 नमूनों की जांच की गई है. संक्रमण की दर 0.61 प्रतिशत है जबकि मृत्यु दर 0.42 प्रतिशत बनी हुई है.

कोलकाता में कोविड के नए मामले 24 घंटे में दोगुने हुए

कोलकाता में कोविड​​​​-19 के नए मामलों की संख्या 24 घंटों में दोगुनी से अधिक हो गई और महानगर में बृहस्पतिवार को 1,090 मामले सामने आए. राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी. कोलकाता में बुधवार को 540 नए मामले सामने आए थे. पश्चिम बंगाल में करीब छह महीने के बाद 2,000 से अधिक मामले दर्ज किए और राज्य में 2,128 नए मामले सामने आए जबकि बुधवार को 1,089 मामले दर्ज किए गए थ.

राज्य की संक्रमण दर बुधवार को 2.84 प्रतिशत थी जो बढ़कर 5.47 प्रतिशत हो गई. राज्य में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमण के 16,35,034 मामले सामने आए हैं. राज्य में 12 और मरीजों की मौत हुयी जिससे मृतकों की कुल संख्या 19,757 हो गई. पिछले 24 घंटों में 1,067 लोग इस बीमारी से ठीक हुए. राज्य में अभी 8,776 मरीज उपचाराधीन हैं.

काशीपुर आईआईएम में पांच लोग कोरोना पॉजिटिव

उत्तराखंड के उधमसिंह नगर के काशीपुर में आईआईएम (Indian Institutes of Management) के तीन छात्र-छात्रा समेत पांच लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. छात्रों के कोरोना संक्रमित मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है. विभाग ने पॉजिटिव पाए गए सभी को आइसोलेट कर संस्थान के अन्य छात्र-छात्राओं और परिजनों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं. आईआईएम संस्थान के 40 कमरों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है.

राजस्थान में कोरोना के 252 मामले

जयपुर में कोरोना संक्रमण (Rajasthan Corona Virus Case) के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. जहां गुरुवार को राजधानी जयपुर में एक बार फिर रिकॉर्ड कोविड-19 के मामले देखने को मिले हैं. वहीं, दिसंबर माह में प्रदेश में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन (Vaccination in Rajasthan) दर्ज किया गया है. गुरुवार को प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण के (252 New Corona Cases Found in Rajasthan) 252 नए मामले देखने को मिले हैं. जहां जयपुर में 185 मामले सामने आए हैं, तो वहीं अजमेर से 11, अलवर से 7, बीकानेर से 7, गंगानगर से 1, जोधपुर से 24, कोटा से 9, पाली से 1, प्रतापगढ़ से 3, सीकर से 1 और उदयपुर से संक्रमण के 3 नए मामले देखने को मिले हैं. प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 773 पहुंच गई है.

