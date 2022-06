चंडीगढ़: हरियाणा में निकाय चुनाव (civic election in haryana) रविवार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ. अब मतगणना 22 जून को होगी. हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि 18 नगरपरिषद और 28 नगरपालिका में कुल 18 लाख 39 हजार 455 मतदाता हैं. रात 8 बजे तक इनमें से 12 लाख 95 हजार 508 मतदाताओं ने मतदान किया, जो कुल मतदान का 70.4 प्रतिशत है. कुछ मतदान केंद्रों पर रात में भी मतदाता वोट देने के लिए कतार में थे.

धनपत सिंह ने बताया कि पूरे प्रदेश में मतदान (municipal elections in haryana) शांतिपूर्ण रहा, कहीं भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है. कुछ जगहों पर ईवीएम में खराबी आई थी, लेकिन उसे तत्काल दूर करके दूसरी मशीन से मतदान शुरू करवाया गया. जहां-जहां मतदान खत्म हो गया है, वहां-वहां पोलिंग स्टॉफ ने ईवीएम को जमा करवा दिया है. ईवीएम को स्ट्रॉगरूम में रखा गया है. 22 जून को मतगणना का काम शुरू होगा.

हरियाणा निकाय चुनाव में 70 प्रतिशत से ज्यादा वोटिंग हुई है.

पलवल में फर्जी वोटिंग और मारपीट: पलवल में मतदान खत्म होने के बाद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वोट डालने आए उम्मीदवारों के समर्थकों में जमकर मारपीट (fight between two groups in palwal) हुई. मौके पर पुलिस ने स्थिति पर काबू पाया. पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है. वार्ड नंबर 24 के मतदान केंद्र पर ये मारपीट हुई है. मिली जानकारी के अनुसार मौजूदा पार्षद देवदत्त शर्मा और एक अन्य उम्मीदवार के समर्थक आपस में मारपीट करने लगे. पुलिस ने वक्त रहते हल्का बल का इस्तेमाल कर मामला शांत करवाया. इसके अलावा पलवल नगर परिषद के चुनाव में फर्जी वोटिंग का मामला भी सामने आया. पुलिस ने फर्जी वोटिंग करते हुए दो महिलाओं समेत तीन को हिसारत में लिया. पुलिस का कहना है कि अभी मामले में शिकायत नहीं मिली है. शिकायत मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

सोहना में फर्जी वोटिंग: गुरुग्राम में सोहना नगर परिषद चुनाव भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया. यहां चेयरपर्सन पद के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में हैं और पार्षद पद के लिए 96 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई. सोहना नगर परिषद में करीब 79.8 प्रतिशत मतदान हुआ. ईवीएम मशीनों को 3 लेयर सुरक्षा के बीच रखा गया है. इसके साथ-साथ सीसीटीवी कैमरों के मार्फत निगरानी भी की जाएगी. खबर है कि मतदान के दौरान 3 फेक वोटर्स को भी पकड़ा गया है. हालांकि वार्ड नंबर 20 के बूथ नंबर 42 पर मतदान के दौरान दोपहर बाद दो उम्मीदवारों के समर्थकों के बीच वोट नहीं डालने को लेकर नोकझोंक हुई. जिसे पुलिसकर्मियों ने तुरंत शांत करवाया.

पलवल से सामने आया फर्जी वोटिंग का मामला

रेवाड़ी में फर्जी वोट डालने आई नाबालिग: रेवाड़ी में फर्जी वोट (fake voting in civic election in haryana) डालने आई एक नाबालिग को अधिकारियों ने पकड़ लिया. मामला राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में बूथ नंबर 12 का है, जहां नाबालिग लड़की किसी दूसरे का आधार कार्ड लेकर वोट डालने आई थी, आधार कार्ड में तस्वीर ना मिलने पर अधिकारियों को शक हुआ. जिसके बाद नाबालिग को पुलिस के हवाले कर दिया गया. पुलिस आरोपी नाबालिग से पूछताछ हुई.

मतदान के लिए लाइन में इंतजार करते लोग

समालखा नगर निकाय मतदान केंद्र के बाहर पुलिस ने पिस्तौल लेकर घूम रहे दो युवकों को हिरासत में लिया है. समालखा पुलिस थाने में ले जाकर दोनों युवकों से पूछताछ कर रही है. इसके अलावा समालखा नगर पालिका चुनाव में आम आदमी पार्टी से चेयरमैन पद के लिए प्रत्याशी रहे पूर्व विधायक भरत सिंह छोकर ने आजाद उम्मीदवार संजय बेनीवाल को अपना समर्थन दिया है. जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने भरत सिंह छोकर को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है. इस नगर पालिका में चेयरमैन पद के लिए 8 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं.

महिलाओं ने भी मतदान में बढ़चढ़कर लिया हिस्सा

सोनीपत के गोहाना में नगर परिषद चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया. गोहाना में 6.15 मिनट तक 71%मतदान हुआ. गन्नौर में 62.1% और नगर पालिका कुंडली में 52.8% मतदान हुआ. गोहाना में 23 वार्ड के अंतर्गत 51 बूथ पर वोट डाली गई है. पोलिंग एजेंट ने बताया कि उनके सामने ईवीएम को सील की गई है.

कुरुक्षेत्र की चारों नगर पालिकाओं में 71.6 प्रतिशत मतदान हुआ. इस्माईलाबाद में 76.6 प्रतिशत, शाहबाद में 72.8 प्रतिशत, पिहोवा में 69.1 प्रतिशत, लाडवा में 70.7 प्रतिशत मतदान हुआ है. कुरुक्षेत्र की चारों नगर पालिकाओं में 110 बूथों पर 93049 वोटों में से 66578 वोट डाली गई और इस प्रकार कुल 71.6 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया.

बुजुर्गों और दिव्यांगों ने भी मतदान में लिया भाग

करनाल उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनीश यादव ने बताया कि नगर पालिका तरावड़ी, घरौंडा, निसिंग व असंध में चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हो गया. इन नगर पालिकाओं में कुल 80473 मतदाताओं में से 58418 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, जोकि 72.6 प्रतिशत रहा. घरौंडा नगर पालिका में मतदान 72 प्रतिशत रहा. इसी प्रकार नगर पालिका तरावड़ी में मतदान 74.32 प्रतिशत रहा. निसिंग नगर पालिका में मतदान 78.13 प्रतिशत रहा. इसी प्रकार असंध नगर पालिका में कुल 21144 मतदाताओं के लिए 27 बूथ बनाए गए थे. कुल 14544 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया जोकि 68.8 प्रतिशत रहा.

नूंह में मतदान केंद्र के बाहर लगी लंबी लाइन

यमुनानगर की साढौरा नगर पालिका चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. चुनाव अधिकारी के मुताबिक साढ़ौरा में 78.2 फीसदी मतदाताओं ने वोट किया. इस दौरान चुनावी मैदान में उतरे चेयर पर्सन के 7 उम्मीदवारों और पार्षद के 42 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई. हरियाणा भर में साढौरा में बंपर वोटिंग हुई और मतदान में साढौरा तीसरे नंबर पर रहा. फिलहाल बूथों से ईवीएम को ब्लॉक कर स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा में रखा गया है. 22 जून को नतीजे घोषित होंगे.

नूंह में मतदान के वक्त बुजुर्ग की मौत: नूंह जिले में दो नगरपालिका और एक नगर परिषद के लिए मतदान शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुआ. नूंह नगर परिषद के लिए 81.1 प्रतिशत मतदान रिकॉर्ड किया गया. फिरोजपुर झिरका नगर पालिका में 71.6 फीसदी मतदान किया गया. नगर पालिका पुन्हाना में मतदाताओं ने 76.7% मतदान किया. मतदान के बाद ईवीएम को सील कर पुलिस सुरक्षा में स्ट्रांग रूम में रख दिया. हालांकि मतदान के दौरान पुन्हाना के वार्ड 4 में बुजुर्ग ईसाक खान की हार्ट अटैक से मौत हो गई. दल्लाबास के प्राइमरी स्कूल के मतदात केन्द्र पर बुजुर्ग वोट डालने पहुंचा था. वोट डालने से पहले ही उसे हार्ट अटैक आ गया. जिसके बाद परिजन उसे आनन फानन में अस्पताल लेकर गए. जहां डॉक्टर ने बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया.