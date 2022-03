चित्तूर (आंध्र प्रदेश) : आमतौर पर लोग, पुलिस और थाने जाने की बात से घबराने लगता है. लेकिन यहां पुलिस से छह साल के बच्चे की शिकायत करने वाला वीडियो (chitoor 6 yrs boy viral video) सामने आया है, जिसमें ट्रैफिक समस्या को लेकर शिकायत करने के लिए बच्चा थाने पहुंच गया (6 yrs kid went to police station to solve Traffic problem). इतना ही नहीं, बच्चा सीधे सर्किल इंस्पेक्टर के बगल में जा खड़ा होता है और उनसे अपनी मासूमियत से भरी बातें करता है. ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा (Andhra Pradesh school boy video viral on social media) है.

चित्तूर जिला स्थित पालमनेर के एक निजी स्कूल में ये बच्चा यूकेजी का छात्र है. बच्चे की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करने का आश्वासन तो दिया ही, साथ ही उसे अपना मोबाइल नंबर भी दिया और आगे जरूरत पड़ने पर फोन करने की सलाह दी. दरअसल, यूकेजी का छात्र कार्तिकेयन अपने स्कूल के पास ट्रैफिक समस्या का समाधान कराने के लिए थाने पहुंच गया था. वहां, कार्तिकेयन सर्किल इंस्पेक्टर से मिला और उन्हें बताया कि स्कूल के सामने जेसीबी से सड़क की खुदाई हुई है और ट्रैक्टर खड़ा कर दिया गया, जिससे सड़क जाम हो रहा है.

ट्रैफिक जाम से परेशान बच्चा पहुंचा थाने, ऐसे की शिकायत

कार्तिकेयन ने पुलिस अधिकारियों से घटनास्थल पर आकर ट्रैफिक क्लियर करने की गुजारिश (kid asked the CI to solve the traffic problem) की. बच्चे को थाने में देख सीआई भास्कर, एसआई नागराजू और एसआई सुब्बारेड्डी ने बच्चे की शिकायत तो ली, साथ ही उसके साथ थोड़ी देर मस्ती भी की, जिसका वीडियो अब वायरल होने लगा (Andhra Police and school boy fun video) है.

वीडियो में सीआई भास्कर, बच्चे से उसका परिचय और शिकायत पूछते हैं. जिसका जवाब बच्चा बड़े ही मासूमियत के साथ देता नजर आ रहा है. उसकी मासूमियत को देखकर अन्य एसआई भी उससे बात करने लगते हैं. इसके बाद कार्तिकेयन को सीआई ने मिठाइयां खिलाई और वहां के ट्रैफिक समस्या का समाधान करने की बात तो कहते ही हैं, साथ ही उसे अपना मोबाइल नंबर देकर ये कहते नजर आ रहे हैं कि अगर आगे जरूरत पड़े तो कार्तिकेयन उन्हें कॉल कर सकते हैं. मासूम कार्तिकेयन और पुलिस की इस बातचीत का वीडियो आपको भी गुदगुदाएगा.