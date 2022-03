जयपुर : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र और आरपीएसी चेयरमैन वैभव गहलोत के खिलाफ महाराष्ट्र में ठगी का मामला दर्ज हुआ है. मामला दर्ज होने के साथ ही बीजेपी इस मामले को लेकर आक्रामक (BJP targets CM Gehlot on case against Vaibhav Gehlot) हो गई है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है.

पूनिया ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि मुख्यमंत्री के सुपुत्र वैभव गहलोत का नाम मराठी खबरों में सुनाई दे रहा है. मुख्यमंत्री को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए. राजस्थान की जनता सिर्फ सच्चाई जानना चाह रही है.

शेखावत का ट्वीट

पूरी सरकार लगा देंगे या सच कहेंगे: केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस मामले को लेकर तंज कसते हुए अपने एक ट्वीट में कहा,'देखना होगा, सीएम साहब बेटे को बचाने के लिए हमेशा की तरह पूरी सरकार लगा देंगे या सच कहेंगे.' लगातार दो ट्वीट कर शेखावत ने कहा कि 'वैसे मुझे नहीं लगता वे सच कहेंगे. पुत्रमोह धृतराष्ट्र बना देता है. मुख्यमंत्री पुत्र वैभव गहलोत पर राजस्थान में ई-टायलेट टेंडर घोटाले में शामिल होने का गंभीर आरोप है. गहलोत साहब को सफाई में ध्यान रखना होगा कि मामला कोर्ट के कहने पर दर्ज हुआ है.'

वैभव बोले-आरोपों से मेरा कोई संबंध नहीं

सुनिए वैभव ने क्या कहा

सीएम अशोक गहलोत के पुत्र एवं राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत ने उन पर लगे धोखाधड़ी के अरोपों को सिरे से नकारा है. उनका कहना है कि एक प्रकरण में उनका नाम जोड़ा गया है. उस मामले के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है.

वैभव ने आरोपों को लेकर किए गए अपने एक ट्वीट (Vaibhav Gehlot tweets regarding cheating case against him) में लिखा,'मीडिया में किसी प्रकरण को लेकर जिस तरह चल रहा है, जिसमें मेरा नाम भी डाला गया है, मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और मेरा इस सब से कोई संबंध नहीं है. जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, झूठे आरोपों के साथ-साथ ऐसी कारस्तानियां और मैनिपुलेटेड बातें सामने आएंगी.'

क्या है आरोप: सरकारी ठेका दिलाने का झांसा देकर एक व्यक्ति से करोड़ों रुपये ठगने का मामला गंगापुर थाने में दर्ज किया गया है. इसमें वैभव गहलोत का भी नाम सामने आया है. आरोप यह लगा है कि वैभव गहलोत सहित अन्य लोगों ने राजस्थान में टेंडर दिलाने के नाम पर महाराष्ट्र के नासिक में साठगांठ करने की कोशिश की. पूरे मामले में छह करोड़ के भ्रष्टाचार की बात सामने आई है. अदालत के आदेश के बाद वैभव गहलोत समेत 14 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है.

