नई दिल्ली : संसद में हंगामे के कारण बाधित हो रही कार्यवाही के बीच आज एक सुखद घटनाक्रम भी सामने आया. दरअसल, सदन के पटल पर रिपोर्ट रखने जाने के दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) की महिला सांसद वंदना चव्हाण ने एक ही बार में 10 रिपोर्ट पेश कर दिए. इसके बाद राज्य सभा सभापति वेंकैया नायडू ने वंदना की सराहना की.

दरअसल, एनसीपी सांसद वंदना चव्हाण कई संसदीय समितियों की सदस्य हैं. उन्होंने संसद में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी समिति की 10 रिपोर्ट पेश की. वंदना के रिपोर्ट पेश करने के बाद सभापति नायडू ने कहा कि यह सराहनीय काम है.

एनसीपी की महिला सांसद ने एक ही बार में पेश किए 10 रिपोर्ट

नायडू ने यह भी कहा कि वे समिति के अध्यक्ष की सराहना के अलावा सदस्यों की अच्छी सेहत की कामना करते हैं. यह भी दिलचस्प है कि लोक सभा में इसी समिति की रिपोर्ट सांसद जयंत कुमार रॉय ने पेश की.

लोक सभा सांसद जयंत कुमार रॉय ने हंगामे के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी समिति की 348, 349, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357 और 358वीं रिपोर्ट्स को सदन के पटल पर रखा.

लोक सभा सांसद जयंत कुमार रॉय

शीतकालीन सत्र की यह खबरें भी पढ़ें-

बता दें कि एनसीपी सांसद वंदना चव्हाण सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019, संबंधी चयन समिति (Select Committee on Surrogacy (Regulation) Bill, 2019, Rajya Sabha) में भी सदस्य हैं.

राज्य सभा की कई समितियों में हैं सदस्य हैं वंदना चव्हाण

इसके अलावा वंदना सोशल मीडिया पर पोर्नोग्राफी के खतरनाक मुद्दे और बच्चों और समाज पर इसके प्रभाव का अध्ययन करने के लिए बनाई गई राज्य सभा की समिति (Committee in the Rajya Sabha to study the alarming issue of pornography on social media and its effect on children and society as a whole) में भी सदस्य हैं.