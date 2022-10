नई दिल्ली: राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रियों (Ministers of Power and New and Renewable Energy) का शुक्रवार से शुरू हो रहे दो दिन के सम्मेलन में स्मार्ट मीटर, 24 घंटे बिजली और क्षेत्र में सुधार समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. राजस्थान (Rajasthan) के उदयपुर में हो रहे इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंह (Union Minister of Power and New and Renewable Energy RK Singh) करेंगे.

सम्मेलन में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot), विद्युत और भारी उद्योग राज्यमंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा व रसायन और उर्वरक राज्यमंत्री भगवंत खुबा शामिल होंगे. इसके अलावा, बिजली और नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी तथा विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के प्रमुख भी उपस्थित रहेंगे. आधिकारिक बयान के अनुसार, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रियों का दो दिन का सम्मेलन राजस्थान के उदयपुर में शुक्रवार यानी 14 अक्टूबर, 2022 से शुरू होगा.

सम्मेलन के एजेंडा में बिजली वितरण कंपनियों को कारोबार के लिहाज से व्यवहारिक बनाना, स्मार्ट मीटर, नवीकरणीय ऊर्जा और भंडारण विद्युत क्षेत्र में सुधार, समय पर निवेश के माध्यम से चौबीसों घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करना, बिजली उपभोक्ताओं के अधिकार और ऊर्जा सरंक्षण शामिल हैं. सालाना सम्मेलन के दौरान वित्त वर्ष 2020-21 में बिजली वितरण कंपनियों के प्रदर्शन पर रिपोर्ट जारी की जाएगी. यह रिपोर्ट बिजली मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली पावर फाइनेंस कारपोरेशन ने प्रकाशित की है.

(पीटीआई-भाषा)