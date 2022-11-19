केरल: पठानमथिट्टा में लाहा के पास बस दुर्घटनाग्रस्त, कई घायल
Updated on: 5 minutes ago
केरल: पठानमथिट्टा में लाहा के पास बस दुर्घटनाग्रस्त, कई घायल
Updated on: 5 minutes ago
तिरुवनंतपुरम: आंध्र प्रदेश से 44 सबरीमाला तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक यात्री बस केरल के पथानमथिट्टा में लाहा के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई है. जानकारी के मुताबिक इस हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर है. वहीं, गंभीर रूप से घायल तीन लोगों को कोट्टायम मेडिकल कॉलेज में भर्ती करया गया है. राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज को जैसे ही घटना की जानकारी हुई वह मौक पर पहुंच गईं.
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Kerala | A bus, carrying 44 Sabarimala pilgrims from Andhra, met with an accident near Laha in Pathanamthitta. All injured have been admitted to hospital. Three people, including an 8-yr-old boy, shifted to Kottayam Medical College hospital. Health min Veena George is at the spot pic.twitter.com/8HXeU91JDa— ANI (@ANI) November 19, 2022