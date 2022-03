सोलन: सोलन में जनसभा के दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस (tejasvi surya allegations on Congress) और आम आदमी पार्टी पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि 'आम आदमी पार्टी आज कांग्रेस से बाहर निकले नेताओं को 15 देकर एक पार्टी खड़ी कर रही है जो कि एक एंटी हिंदू एंटी इंडिया पार्टी है जिसको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं.' उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी एक वाइन की बोतल है, जिसमें पुरानी शराब कांग्रेस बन रही है.

इसके साथ ही तेजस्वी सूर्या ने कहा कि जिस तरह से उत्तराखंड में और यूपी में आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party in UP) का हाल हुआ. उसी तरह से हिमाचल में भी आम आदमी पार्टी का हाल होने वाला है. उन्होंने कहा कि देश विरोधी बातें करने वाले नेताओं की पार्टी आम आदमी पार्टी (tejasvi surya allegations on Aam Aadmi party) है और उनके मुखिया भी देश विरोधी बातें अपने भाषण में करते हैं.

भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या का AAP पर आरोप.

यूपी के बाद हिमाचल में भी कार्यकर्ता कर रहे BJP के मिशन रिपीट की तैयारी: सोलन पहुंचे भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या (BJYM national president Tejashwi Surya reached Solan) ने भव्य रोड शो में भाग लेने के बाद शहर के ओल्ड बस स्टैंड पर एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि यूपी के बाद अब हिमाचल में भी कार्यकर्ता मिशन रिपीट करने के लिए तैयार है.

उन्होंने कहा कि जिस तरह से आज युवाओं ने गर्मजोशी के साथ सड़को पर उतरकर प्रदर्शन किया है वो साफ झलकाता है कि हिमाचल में भी मिशन रिपीट होने वाला है. तेजस्वी सूर्या ने कहा कि भाजपा की रीत है कि यहां पर युवाओं को मौका दिया जाता है. उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विश्व स्तर पर अपनी अलग छाप छोड़ रहा है. ऐसे में अब देश को एक सशक्त नेतृत्व की जरूरत है.

पहले जातिवाद और राष्ट्रवाद पर होते थे चुनाव अब होते हैं विकास के नाम पर: तेजस्वी सूर्या ने कहा कि पहले देश में जातिवाद राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव होते थे, लेकिन जब से प्रधान मंत्री मोदी के हाथों में देश की बागडोर आई है, तब से विकास के नाम पर चुनाव लड़े जा रहे हैं. इस पर देश की जनता मुहर भी लगा रही है. उन्होंने कहा कि अब देश की जनता भी जान चुकी है कि जो विकास की बात करेगा वही देश पर राज करेगा. इसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि एक बार फिर हिमाचल में भाजपा की सरकार (BJP government in Himachal) बनने वाली है.