भोपाल। राजधानी के प्रतिष्ठित बिला बॉन्ग स्कूल में बच्ची से रेप करने वाले ड्राइवर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. उसे 15 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया गया है. मामले में मध्य प्रदेश बाल आयोग ने संज्ञान लिया है. आयोग के सदस्य बृजेश चौहान ने स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी किया है और 3 दिन में जवाब मांगा है. इस नोटिस में 5 बिंदुओं पर जवाब मांगा गया है. वहीं इस मामले में विधानसभा में भी जमकर हंगामा हुआ. विपक्ष ने जहां सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सरकार की नाकामी बताई है, सीएम ने मामले में संज्ञान लेते हुए आरोपी को कठोर सजा दिलाने की बात कही है. हालांकि जब स्कूल के खिलाफ कार्रवाई को लेकर जब स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से सवाल किया गया तो वह चुप्पी साधे नजर आए.

आरोपी कबूला जुर्म: पुलिस मामले में स्कूल की आया, क्लास टीचर स्कूल प्रबंधन से पूछताछ करेगी. महिला थाना प्रभारी अंजना ध्रुवे ने बताया कि आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. आरोपी करीब डेढ़-दो माह से ही इस स्कूल की बस चला रहा था. वह अजय नगर बारह नंबर स्टाप अरेरा कॉलोनी का रहने वाला है. ड्राइवर के जुर्म कबूलने के बाद अब पुलिस जल्द ही स्कूल प्रिंसिपल, क्लास टीचर और बस में बच्चों के साथ रहने वाली आया व अन्य स्टाफ से भी पूछताछ करेगी, क्योंकि इससे पहले स्कूल प्रिसिंपल ने आरोपी ड्राइवर को पूरे मामले में क्लीन चिट दे दी थी.

बाल आयोग ने भेजा नोटिस

बाल आयोग ने लिया संज्ञान: मासूम के साथ हुई दरिंदगी के मामले में मध्य प्रदेश बाल आयोग ने संज्ञान लिया है.आयोग के सदस्य बृजेश चौहान ने स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी किया है और 3 दिन में जवाब मांगा है. इस नोटिस में 5 बिंदुओं पर जवाब मांगा गया है. वही मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय को भी आयोग ने पत्र लिखकर इस विषय में जानकारी मांगी है.

3 साल की मासूम के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में बस ड्राइवर की क्या गतिविधि रही.

साथ ही उस बस में उस बच्ची के साथ तब कौन-कौन मौजूद था.

बस का फिटनेस और वेरिफिकेशन कब-कब हुआ.

साथ ही बस में सीसीटीवी थे या नहीं.

इन सभी बिंदुओं पर बाल आयोग ने बिला बॉग स्कूल को नोटिस जारी कर जानकारी मांगी है. आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लिया है, आयोग के सदस्य बृजेश चौहान का कहना है कि जिस तरह से स्कूल की लापरवाही सामने आ रही है. उसे देखते हुए 3 दिनों के अंदर इन पांच बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है. अगर स्कूल प्रबंधन जानकारी मुहैया कराता है तो ठीक है. जानकारी के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

कमेटी हुई गठित: मंत्री इंदर सिंह परमार ने इस तरह की घटनाएं सबको कलंकित करता है, यह एक शर्मनाक घटना है. मंत्री ने कहा कि इस मामले में स्कूल शिक्षा विभाग का जितना भी भाग है उसकी हम जांच करेंगे. राज्य मंत्री परमार के निर्देश पर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कमेटी गठित की गई है. कमेटी में अपर संचालक राजीव सिंह तोमर, जिला शिक्षा अधिकारी नितिन सक्सेना और सहायक संचालक कनक प्रसाद शामिल है. यह कमेटी इस घटना में स्कूल प्रबंधन की लापरवाही, पालक शिक्षक संघ / पालकों द्वारा तत्संबंधी पूर्व शिकायतों पर स्कूल प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई, परिवहन नियमों एवं निर्देशों के अंतर्गत विद्यालयीन बसों के संचालन तथा अन्य सभी प्रासंगिक बिंदुओं पर जांच कर जांच प्रतिवेदन स्कूल शिक्षा विभाग को देगी. मंत्री ने स्कूल पर कार्रवाई करने को लेकर उन्होंने कहा कि जांच में जो तथ्य निकलकर आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी.

सदन में गूंजा रेप का मामला

असंवेदनशील है प्रदेश सरकार: वहीं इस मामले में कांग्रेस विधायक हिना कांवरे ने कहा कि इस तरह के मामले प्रदेश में लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं. कानून बनने के बाद भी इस तरह के अपराध में कोई कमी नहीं आ रही है. कानून बनाने से कुछ नहीं होता बल्कि उनको सही ढंग से लागू करना भी जरूरी है. हिना कांवरे ने कहा कि कमलनाथ हमेशा बच्चियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाते रहते हैं लेकिन प्रदेश सरकार इन मुद्दों पर असंवेदनशील है. हम इस तरह की घटना की घोर निंदा करते हैं. दरअसल, इस मामले में विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ, विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सरकार की नाकामी बताई और आरोप लगाया की लोगों में कानून का भय खत्म हो गया है. जिसके चलते इस तरह की घटनाएं स्कूलों में देखने को मिल रही है.

Bhopal School Child Rape: MP की राजधानी में 3 साल की बच्ची से रेप, गृहमंत्री ने कहा -स्कूल की भी लापरवाही, होगी कार्रवाई

गृहमंत्री ने क्या कहा: बता दें इस मामले में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सख्त कार्रवाई किए जाने की बात कही है. उन्होंने कहा कि स्कूल की भी लापरवाही सामने आई है. इस शर्मनाक घटना पर स्कूल ने भी लीपापोती की है. घटना की जांच हो रही है. अगर इस मामले में स्कूल की जरा सी भी लापरवाही सामने आई तो सरकार स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी. तीन साल की मासूम से हैवानियत पर स्कूल के पक्ष को जानने के लिए टीम कोशिश कर रही है.

क्या है मामला: गौरतलब है कि राजधानी भोपाल के एक प्रतिष्ठित प्राइवेट स्कूल के बस चालक और महिला केयर टेकर के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है. तीन साल की बच्ची स्कूल बस से रोजाना आती जाती थी. बस ड्राइवर ने मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ की और रेप भी किया. बच्ची के परिजनों की शिकायत पर रातीबड़ थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों बस चालक व महिला केयरटेकर को गिरफ्तार किया है. वहीं अब आरोपी ड्राइवर ने भी अपना जुर्म कबुल कर लिया है.