माउंट माउनगनुई (न्यूजीलैंड): बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली टेस्ट जीत (Bangladesh cricket team historic test win in new zealand) हासिल की है. बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड के माउंगानुई (Mount Maunganui) में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में 8 विकेट से जीत हासिल की है. न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड में किसी भी फॉर्मेट में ये बांग्लादेश की पहली जीत है. इसके अलावा आईसीसी रैकिंग की पहली पांच टीमों में से किसी के खिलाफ बांग्लादेश के बाहर भी ये टीम की पहली जीत है. ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है और इस जीत के साथ ही बांग्लादेश को 12 प्वाइंट मिल गए हैं.

बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया (Image: icc twitter)

बांग्लादेश की टीम इन दिनों न्यूजीलैंड के दौरे पर हैं. जहां दो टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मैच में बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से मात (bangladesh beat new zealand) दे दी. टेस्ट मैचों में बांग्लादेश की न्यूजीलैंड पर ये पहली (bangladesh first victory over new zealand) जीत है. खास बात ये है कि बांग्लादेश ने कीवियों को न्यूजीलैंड में ही मात दी है और न्यूजीलैंड मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन भी है. न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने ट्विटर हैंडल से बांग्लादेश की टीम को इस जीत की बधाई दी है.

माउंट माउंगानुई टेस्ट के पांचवें दिन न्यूजीलैंड अपनी दूसरी पारी में 169 रनों पर सिमट गई. तेज गेंदबाज इबादत हुसैन (Ebadot Hossain) ने 6 विकेट लेकर इस जीत में अहम भूमिका निभाई. जीत के लिए मिले 40 रन के लक्ष्य को बांग्लादेश ने 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया. इबादत को उनके परफॉर्मेंस के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जीत के बाद ड्रेसिंग रूम में जश्न का एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है.

एक जनवरी से शुरू हुए इस टेस्ट मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर फील्डिंग चुनी. डेवन कॉनवे के शानदार शतक (122 रन) की बदौलत न्यूजीलैंड ने 326 रन बनाए थे, जिसके जवाब में बांग्लादेश ने 158 रन का स्कोर खड़ा करके पहली पारी के आधार पर 130 रन की बढ़त बना ली. जबकि दूसरी पारी में इबादत हुसैन के आगे न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने ऐसे घुटने टेके कि पूरी टीम 169 पर ढेर हो गई और बांग्लादेश ने 8 विकेट से मैच जीत लिया.

बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच ये 16वां टेस्ट मैच था. अब तक हुए 15 मुकाबलों में न्यूजीलैंड की टीम ने 12 मैच जीते, जबकि 3 मैच ड्रॉ पर खत्म हुए. ये पहला मौका है जब बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को हराया (Bangladesh first ever test win over New Zealand) है और बांग्लादेश को न्यूजीलैंड पर ये पहली जीत 21 साल बाद मिली है.

सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 9 जनवरी से क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा, पहला मैच जीतने के बाद बांग्लादेश के पास टेस्ट सीरीज जीतने का मौका है. अगर बांग्लादेश की टीम दूसरा टेस्ट ड्रॉ करवाने में भी कामयाब हो जाती है तो बांग्लादेश की टीम एक और इतिहास रच देगी.

ये भी पढ़ें: Ranji Trophy पर कोरोना की नजर, BCCI ने टाले सभी घरेलू टूर्नामेंट