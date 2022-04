अमरावती : आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में राम मंदिर में कथित रूप से ईसाइयों की प्रार्थना सभा (viral video of Christian prayer meeting in andhra pradesh) का एक वायरल वीडियो (viral video of Christian prayer meeting inside Ram temple in east godavari) सामने आया है. यह घटना के. गंगावरम में स्थित रामालयम की है.

काड़ा मंगयम्मा नाम की एक महिला कुछ लोगों के साथ मंदिर में पूजा कर रही थी. तभी उसका बेटा काड़ा श्रीनिवास उसकी मां से भिड़ गया. मंदिर में आकर श्रीनिवास वहां बैठे लोगों से सवाल करता है कि रामालयम में ईसाइयों की प्रार्थना सभा कैसे हो रही है. सोशल मीडिया में इस वीडियो के वायरल होने के बाद भाजपा नेता सुनील देवधर ने आरोप लगाया कि ईसाई समुदाय ने गंगावरम में रामालय पर कब्जा (BJP Leader Sunil Devdhar tweets on viral video) कर लिया है. उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है.

आंध्र प्रदेश के मंदिर में ईसाइ प्राथर्ना सभा

देवधर ने आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन पर धर्मांतरण के एजेंडे को बढ़ाने का संगीन आरोप लगाया है. उन्होंने सभी से आंध्र प्रदेश में भगवान राम के अपमान पर आवाज उठाने का आह्वान किया. हालांकि, पुलिस ने इस पर स्पष्ट किया है कि रामालयम में धर्मांतरण जैसा कुछ भी नहीं हो रहा था. रामालयम में ईसा मसीह की प्रार्थना नहीं हो रही थी.