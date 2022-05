जयपुर. देशभर में दंगों और बुलडोजर को लेकर सियासी बयानबाजी लगातार जारी है. इनमें अब बॉलीवुड की 'Queen' यानी कंगना रनौत का नाम भी शुमार हो गया है. राजस्थान में हुए दंगों के बहाने रनौत ने प्रदेश की गहलोत सरकार को निशाने पर लिया. जयपुर में फिल्म धाकड़ के गाने की लॉन्चिंग पर पहुंची अभिनेत्री (Kangna Ranaut In jaipur) ने सरकार को दंगा कंट्रोल करने में नाकाम करार दिया. एक सुझाव भी पेश किया धमकी भरा! जिसमें यूपी के बुलडोजर का जिक्र था.

अपनी सोशल पोस्ट्स पर कहा ये!: अपने सोशल पोस्ट्स पर भी कंगना ने बात रखी. फिक्की के लेडीज़ ऑर्गनाइज़ेशन फ्लो (FICCI FLO In Jaipur) के कार्यक्रम में शामिल कंगना रनौत ने कहा कि मेरी पोस्ट उन लोगों को नेगेटिव लगती है , जो नेगेटिव सोच के हैं. जो पॉजिटिव लोग हैं उन्हें मेरी पोस्ट पॉजिटिव भी लगती है. कंगना ने यहीं अपनी जल्द रिलीज होने वाली फ़िल्म धाकड़ के सांग को भी लॉन्च किया. राज मंदिर में आयोजित फिक्की फ्लो के इस कार्यक्रम में कंगना रनौत संग अर्जुन रामपाल , निर्माता दीपक मुकुट और निर्देशक रजनीश घई भी शामिल हुए.

कंगना रनौत ने राजस्थान दंगों पर कसा तंज

दंगों पर 'अराजनैतिक' कंगना: राजस्थान में हाल ही में हुए दंगों को लेकर कंगना ने बातों ही बातों में प्रदेश की गहलोत सरकार को सीधा निशाने पर लिया. अपील की कि हालात सामान्य करने के लिए यहां बदलाव की बयार बहाई जाए. कंगना ने कहा-यहां ऐसी सरकार लाइए जो दंगों को कंट्रोल कर सके. तंज कसा- यूपी से बुलडोजर भिजवा दें क्या? जब उनसे पॉलिटिक्स में Entry को लेकर सवाल पूछा गया तो स्ट्रगल की बात कही. बोलीं- पॉलिटिक्स में आने का कोई प्लान नहीं है. इस मुकाम तक पहुंचने के लिए काफी काम किया है. अब पॉलिटिक्स के दांव-पेच सीखना अलग स्ट्रगल है. मैं नए स्ट्रगल के लिए तैयार नहीं हूं,

विवादों से नाता: दरअसल बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं. उनको लेकर ये भी आरोप लगते रहे हैं कि वो बीजेपी के समर्थन में अपने विचार व्यक्त करते रहती हैं. कंगना सोशल मीडिया पर की जाने वाली पोस्ट को लेकर भी हमेशा खबरों में रहती हैं. काफी ट्रोल भी होती हैं. ऐसे में उनको लेकर ये भी चर्चाएं जोरों पर आएगी वह आने वाले चुनाव में भाजपा की ओर से राजस्थान में कैंपेनिंग भी कर सकती है.

शी इज ऑन फायर: बता दें, 'शी इज ऑन फायर' (She is On Fire) गाना लोकप्रिय रैपर बादशाह ने कम्पोज किया है और लिखा है. इस गाने को बादशाह और निकिता गांधी ने गाया है. गाने को ट्यून हितेन ने दिया है. गाने के बारे में बताते हुए कंगना रनौत ने कहा कि यह एक ऐसा गाना है जिसमें कुछ बेहतरीन बीट्स हैं और ये बताता है कि एजेंट अग्नि क्या है? अपने दुश्मनों को नष्ट करने के लिए उसके भीतर बहुत गुस्सा है और गीत उसके कभी न हारने वाले रवैए और जोश को खूबसूरती से दर्शाता है. हमने कॉस्ट्यूम, बालों और मेकअप के साथ प्रयोग किया है और कुछ अलग करने की कोशिश की है. मुझे उम्मीद है कि ये गाना सभी को पसंद आएगा.