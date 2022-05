भोपाल। क्राइम ब्रांच (Bhopal Crime branch) के हाथ बड़ी सफलता लगी है. राजधानी के निजी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को तमिलनाडु से पकड़ लिया है. भोपाल पुलिस को आरोपी छात्र तक पहुंचने के लिए इंटरनेशनल डोमेन्स से कई जानकारियां जुटानी पड़ीं. यह धमकी भरा ईमेल मध्यप्रदेश और बेंगलुरु के स्कूलों को तमिलनाडु से भेजा गया था. छात्र तक पहुंचने के बाद भोपाल पुलिस को पता चला कि एक दिन पहले ही बेंगलुरु पुलिस ने पूछताछ कर उससे तकनीकी जानकारी प्राप्त की है.

महज 4 दिन में आरोपी तक पहुंची क्राइम ब्रांच: पूछताछ में सामने आया कि वह एक हैकर है. मजाक मस्ती में ईमेल भेजे थे. बेंगलुरु पुलिस को आरोपी छात्र तक पहुंचने में एक महीने से ज्यादा का समय लग गया था. डीसीपी क्राइम ब्रांच अमित कुमार ने बताया कि भोपाल साइबर क्राइम पुलिस ने उसे महज 4 दिन में तलाश कर लिया. पुलिस ने तमिलनाडु के सेलम में कई जगह तलाश के बाद नाबालिग को ट्रेस किया. आरोपी टेलीग्राम पर अपना चैनल बनाकर यूजर्स को 200 डॉलर में बेचा था.

कम्प्यूटर की प्रोग्रामिंग करता है छात्र: 12वीं का स्टूडेंट वहां के तमिलनाडु के सेलम का रहने वाला है. उसने बताया कि इसके लिए उसे 15 हजार रुपए भी मिले थे. पुलिस ने छात्र को नोटिस दिया है. छात्र ने बताया कि वह कम्प्यूटर की प्रोग्रामिंग करता है. हाल में उसने ई-मेल भेजने का प्रोग्राम बनाया था. इसी बीच, उसे ऑनलाइन 200 डॉलर का पैकेज मिला था. पैकेज देने वाले ने उसे ई-मेल दिया, जिसे उसे फॉरवर्ड करना था. छात्र का कहना कि उसका ऐसा कोई मकसद नहीं था. 200 डॉलर मिलने के बाद उसने साॅफ्टवेयर से मैसेज भेजे थे. उसके प्रोग्राम की खासियत है कि मेल डिलीवर होने के बाद आईडी डिलीट हो जाती है. इससे पहचान करने में मुश्किल होती है.

बंदा ये बदमाश है: कार शोरुम पहुंचा टेस्ट ड्राइव लेने और लग्जरी गाड़ी हैरियर लेकर हो गया फरार

13 मई को भेजे थे ईमेल: भोपाल में 13 मई को सीबीएसई बोर्ड के 12वीं क्लास की परीक्षा चल रही थी. उसी समय राजधानी के कई स्कूलों को एक साथ बम से उड़ाने की धमकी का मेल प्राप्त हुआ. इससे पूरे शहर में खलबली मच गई. पुलिस ने बिना देर किये सभी स्कूलों में डॉग स्क्वायड और बम डिस्पोजल स्क्वायड को भेजकर जांच कराई तो पता चला कि यह मेल फेक था. भोपाल में किसी तरह की कोई घटना नहीं हुई, लेकिन पूरा पुलिस बल अलर्ट मोड पर आ गया. उसके बाद भोपाल पुलिस ने यह मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की.

बेंगलुरु और कोयंबटूर के स्कूलों में भी भेजे धमकी भरे ईमेल: इस पूरे मामले में बेंगलुरु पुलिस को भी इस युवक की तलाश थी. पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद जब युवक से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने बेंगलुरु और कोयंबटूर के कुछ स्कूलों को भी इस तरह के मेल किए थे. हालांकि भोपाल पुलिस का दावा है कि इसके साथ एक और आरोपी पूरे मामले में शामिल है. बेंगलुरु पुलिस की पूछताछ के बाद भोपाल क्राइम ब्रांच आरोपी को भोपाल लेकर आएगी.

(Threatening to blow up bhopal schools) (Accused arrested for threatening)