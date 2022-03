रायपुर : पंजाब में आम आदमी पार्टी (AAM AADMI PARTY) ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है. इसके साथ ही आप कार्यकर्ताओं का उत्साह दोगुना हो गया है. पंजाब के बाद अब आम आदमी पार्टी की छत्तीसगढ़ 2023 विधानसभा पर नजर है. आप भी यहां संगठन मजबूत करने में जुट गई है. इसको लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी और दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ( (Cabinet Minister In Delhi Government) ) छत्तीसगढ़ के दो दिवसीय दौरे पर (On a two day visit to Chhattisgarh) पहुंचे हैं. ईटीवी भारत की खास बातचीत में उन्होंने क्या कहा ? आइए जानते हैं...

छत्तीसगढ़ आप प्रदेश प्रभारी गोपाल राय

सवाल: क्या आपके इस दौरे से "आप" छत्तीसगढ़ में संगठन मजबूत करने की कवायद कर रही है?

जवाब: आम आदमी पार्टी ने भी छत्तीसगढ़ में पिछली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा था. पूर्व की रमन सरकार की 15 साल के कार्यकाल को लोगों ने देखा. जनता इस सरकार परेशान थी. छत्तीसगढ़ की जनता बदलाव चाहती थी. उन्होंने कांग्रेस को मौका दिया. लेकिन लोग तब भी यह कहते थे कि आम आदमी पार्टी अच्छी पार्टी है. लोगों के मन में उस वक्त दुविधा थी कि दिल्ली में आप ने सरकार बना ली है, दूसरे राज्यों में पार्टी कैसे कर पाएगी? लोगों की इस दुविधा को आप ने पंजाब चुनाव जीत के साथ खत्म कर दिया. आम आदमी पार्टी दिल्ली से बाहर पंजाब में अपनी सरकार बनाई. अगर पंजाब में बदलाव हो सकता है तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं? "आप" से जुड़ने के लिए छत्तीसगढ़ के तमाम लोगों के फोन आ रहे हैं. पार्टी ने 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं.

सवाल: सोमवार को 'बदलबो छत्तीसगढ़ विजय यात्रा' पार्टी निकाल रही है, यह किस तरह की यात्रा है?

जवाब: इस यात्रा से हम एक ही संदेश देना चाहते हैं कि लोगों को आजादी मिले 75 साल हो गए. कांग्रेस और भाजपा को मौका दिए, लेकिन जनता को हर बार धोखा मिला. दिल्ली के अंदर आम लोग इकट्ठा हुए और बदलाव संभव हुआ. उसी तरह से पंजाब में लोग एकजुट हुए. पंजाब में बदलाव संभव हुआ. छत्तीसगढ़ के आम लोग भी इकट्ठा हो जाएं तो छत्तीसगढ़ में भी बदलाव किया जा सकता है. इस बदलबो छत्तीसगढ़ विजय यात्रा का यही संदेश है कि सभी लोग इकट्ठा हों और छत्तीसगढ़ में बदलाव हम करेंगे.

सवाल: बिजली, पानी और शिक्षा के क्षेत्र में आप लोग कार्य कर रहे हैं उसी तर्ज पर भूपेश सरकार भी काम कर रही है. आप किस तरह से कांग्रेस पार्टी को यहां टक्कर देंगे?

जवाब: दिल्ली में हमारी सरकार ने काम शुरू किया है. लोग कहते थे कि सरकारी स्कूल के हालात ठीक नहीं हो सकते. लेकिन अब दूसरे पार्टियों पर भी दबाव है. छत्तीसगढ़ के लोगों के मन में यह बात है कि एक ही स्कूल को ठीक करने वाली सरकार चाहिए या सारी स्कूल ठीक करने वाली सरकार. एक स्कूल ठीक करने वाली सरकार कांग्रेस की है और सारे राज्य की स्कूल ठीक करने वाली सरकार का नाम आम आदमी पार्टी है. आम आदमी पार्टी के प्रभाव से सरकारों को यह काम करना पड़ रहा है तो खुद आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो कितना काम हो सकता है. यह आप खुद ही सोच सकते हैं.

सवाल: छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ उप चुनाव होने वाले हैं. क्या पार्टी अपना प्रत्याशी इस उपचुनाव में उतारेगी?

जवाब: हमारी पार्टी छत्तीसगढ़ 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर कर रही है. लेकिन हम अपनी विवेचना पूरे 90 विधानसभा सीटों की कर रहे हैं. हमारा पहला फोकस मेंबरशिप की ओर है. जिसे हम तेजी से करने वाले है. 90 विधानसभा सीटों पर बूथ लेवल तक कमेटी का गठन करेंगे और संगठन को विकसित करने का काम करेंगे.

सवाल: आपने भी जिक्र किया कि कई राजनेता और कई ऐसे चेहरे हैं जो पार्टी में शामिल होना चाहते हैं. क्या आप उनके नाम हमसे साझा करेंगे ?

जवाब: नाम बताना अभी ठीक नहीं होगा. लेकिन बहुत सारे लोग हैं, जो हमसे संपर्क कर रहे हैं और पार्टी से जुड़ना चाहते हैं. इसमें सभी पार्टियों के लोग भी शामिल हैं. उनका फीडबैक लेने के बाद जिन लोगों की ईमानदार पृष्ठभूमि है, जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को निश्चित रूप से पार्टी में जगह दी जाएगी.

सवाल: उत्तर प्रदेश में बदलाव का जिक्र हो रहा था, लेकिन जिस तरह से बाहर रिजल्ट आए हैं, आप उसे किस तरह से देखते हैं?

जवाब: उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिरा है. विपक्ष को मजबूती के साथ संगठित होने की जरूरत है, ताकि वह विकल्प के तौर पर सामने आ सके.

सवाल: आने वाले दिनों में किस तरह का कैंपेनिंग आप लोग करने वाले हैं?

जवाब: संगठन में हम पहले सदस्यता अभियान शुरू करने वाले हैं. जो लोग जुड़ेंगे, उनके आधार पर बूथ कमेटी का गठन किया जाएगा. जन आधारित जनता की समस्याओं को लेकर पार्टी आंदोलन करेगी.